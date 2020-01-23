"Азербайджанская свадьба" может войти в Книгу рекордов Гиннесса (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Композиция миниатюрного типа "Азербайджанская свадьба" (Azərbaycan toyu), нарисованная на стене Музея истории и этнографии Шамкирского района может войти в Книгу рекордов Гиннесса, сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана. Композиция уже прошла два отборочных этапа для внесения в Книгу рекордов Гиннесса

Произведение создано художником Фарманом Гусейновым на 73 кв.м. темперными красками (темпера — водоразбавляемые краски, приготовляемые на основе сухих порошковых пигментов. Одна из старейших красок, которая использовалась в Древнем Египте) на протяжении 2016 года.

В композиции отражены древние азербайджанские свадебные традиции с литературно-поэтическими и музыкальными сюжетами, Шамкирской крепостью, ашугами и музыкантами, преподнесением подарков от семей жениха и невесты, караваном и расцветом весенней природы, пением птиц и зарождения новой жизни.

Проект направлен на пропаганду древнего национального наследия, традиций и обычаев.

(Автор: Вугар Иманов)

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