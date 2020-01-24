Конференция "Баку-Москва – диалог культур" послужит еще большему сближению наших народов – Анар Рзаев

24 января 2020 19:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане высокое отношение к русской культуре и литературе, выпускаются книги, издаются журналы и газеты на русском языке, отметил участник конференции "Баку-Москва – диалог культур", председатель Союза писателей Азербайджана, лауреат Государственной премии, народный писатель Анар Рзаев, сообщил Trend Life.

"При Союзе писателей Азербайджана действует литературно-творческая ассоциация "Луч", выпускаются издания "Литературный Азербайджан" и "Мир литературы", которые объединяют русскоязычных авторов. Союз писателей вносит свою лепту в это благородное дело дальнейшего развития культурных связей между странами. Конференция "Баку-Москва – диалог культур" послужит еще большему сближению наших народов, культуры и литературы", - отметил Анар Рзаев.

Отметим, что в течение трех дней в Баку проходят конференция "Баку-Москва - диалог культур" и другие мероприятия, которые заложат фундамент для расширения отношений и тем, которые будут обсуждены в ходе предстоящего Гуманитарного форума в Баку. "Баку-Москва - диалог культур" – это проект, который впервые реализуется двумя столицами – Баку и Москвой. Из России в мероприятии участвует делегация в составе порядка 150 человек, в состав которой вошли министры, представители правительства Москвы, депутаты, ученые, ректоры вузов, деятели искусства и культуры. В рамках конференции "Москва-Баку – диалог культур" проводится круглый стол на тему "Диалог культур - основа диалога народов", фотовыставки выдающихся соотечественников, проживающих как в Азербайджане, так и в России, презентация книг "Формула власти" и "Формула жизни" первого заместителя генерального директора информационного агентства ТАСС, заслуженного работника культуры и журналиста России, лауреата Государственной премии России, кавалера государственных орденов Азербайджана "Слава", "Дружба" и "Честь" - Михаила Гусмана, посвященные его 70-летию. Проводятся и другие культурные мероприятия.

Анар Расул оглы Рзаев (азерб. Anar Rəsul oğlu Rzayev; род. 14 марта 1938 года, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и азербайджанский писатель, режиссёр и сценарист, общественный деятель. Народный писатель Азербайджана (1998). Лауреат Государственной премии Азербайджанской ССР (1980). председателем Союза писателей Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)

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