Фильм азербайджанского режиссера признан лучшим боевиком в Голливуде (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Приключенческий фильм азербайджанского режиссера Эльмара Байрамова "Let me run" (Позволь мне бежать) удостоен премии международного кинофестиваля Hollywood International Moving Pictures в номинации "Лучший боевик и триллер", сообщает Trend Life.

Hollywood International Moving Pictures проводится ежеквартально – основная цель заключается в поддержке кинематографистов со всего мира и вдохновении их на создание новых креативных работ.

Сюжет короткометражного фильма построен на истории Орхана Адыгезала, который собирается выступить с мотивационной речью перед большой аудиторией. Он стал инвалидом в результате травмы, полученной девять лет назад, но не сдался...

Режиссер и автор сценария – Эльмар Байрамов (с 2017 года живет и работает в Нью-Йорке), продюсеры – Кенуль Кенгерли, Клара Бротонс Меркадал, Алан Голдберг, Зеке Рамазан Гейс. В главной роли – Турал Манафов. Ранее фильм с успехом был представлен и отмечен в различных номинациях международных инофестивалей в США и Канаде, среди которых Los Angeles Cinematography Awards, New York Cinematography Awards, Canadian & International Short Film Festival, Golden Eagle Awards, Big Apple Film Festival и т.д.

(Автор: Вугар Иманов)

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