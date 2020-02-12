Названы условия для участия в V Фестивале буктрейлеров Азербайджана

БАКУ /Trend Life/ - Учредитель и директор Фестиваля буктрейлеров Азербайджана, киноактер и продюсер Руслан Сабирли сообщил Trend Life об условиях участия в очередном пятом проекте.

"В Фестивале может принять каждый желающий, сняв буктрейлер на свою любимую книгу азербайджанских писателей и зарегистрировав его на сайте www.booktrailer.az. Номинация "Лучший мобильный буктрейлер", которая впервые была представлена в прошлом году, будет и в этом. Для участия в этой номинации необходимо снять сюжет про свою любимую книгу на мобильный телефон и отправить на Фестиваль", - отметил Руслан Сабирли.

Денежные призы за первое, второе и третье места – 1.000, 800 (каждый) и 500 (каждый) манатов, соответственно; а за номинацию "Лучший мобильный буктрейлер" – 1.000 манатов.

Последний день приема работ - 1 апреля 2020 года.

Условия для участия в Фестивале:

к участию в Фестивале приглашаются и допускаются все желающие независимо от возраста;

в Фестивале участвуют буктрейлеры, посвященные одной книге или книжной серии азербайджанского автора, любого года и места издания, опубликованной в печатном виде;

количество представленных на Фестиваль буктрейлеров от одного Участника не ограничено;

участник гарантирует, что на Фестиваль представлена авторская работа и не нарушает чьи-либо авторские права. В противном случае, ответственность за нарушение прав третьих лиц возлагается на Участника;

в Буктрейлерах запрещается содержание, разжигающее расовую, межнациональную, религиозную и политическую рознь, нарушающее законы Азербайджанской Республики и носящее антисоциальный характер, включающее нецензурные выражения и порнографические материалы;

предоставленные Буктрейлеры членами жюри не рецензируются и не возвращаются;

Оргкомитет может использовать Буктрейлеры участников с целью популяризации фестиваля, в том числе размещать их на официальном сайте фестиваля и в интернет ресурсах (на сайтах, в СМИ, в социальных сетях, на видеохостинге YouTube и др.) без уведомления автора и без выплаты авторского вознаграждения.

Буктрейлер – это видеоролик или трейлер, который включает в себя самые яркие и узнаваемые моменты книги, визуализируя ее содержание, нацеленный на ее продвижение среди читателей.

Цель проекта - пропаганда книг и книгочтения в обществе, поддержка и развитие креативных форм отношений к книгочтению, выявление талантливых и креативных молодежи в сфере кино, развитие буктрейлеров как искусство и направление в бизнесе. Фестиваль приурочен ко Всемирному дню книг и авторского права - 23 апреля, и проходит под слоганом "Kitabı tanıdın, kitabla tanının!" (Популяризуй книгу, популяризуйся книгой!)

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Международного центра мугама. Главный партнер - лидер мобильной связи страны компания Azercell.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

Более подробно на www.booktrailer.az , а также в соцсетях

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По всем вопросам обращаться: festival2020@booktrailer.az

(Автор: Вугар Иманов)