Сборище сумасшедших теперь и в Баку...(ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя 15 и 16 февраля состоится премьера спектакля “Dəli yığıncağı” (Сборище сумасшедших), поставленного народной артисткой Джаннет Селимовой по одноименному произведению писателя, просветителя и драматурга, представителя критического реализма в национальной литературе, Джалила Мамедгулизаде (1866-1932), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Автор, широко известный под псевдонимом Молла Насреддин, в этом произведении страстно, всей силой своего сатирического дара выступает против невежества, фанатизма, против темных сил старого общества. Действие спектакля происходит в иранском городе Тебриз. По сюжету, в городе появились психически больные люди, для лечения которых приглашается доктор из-за рубежа по имени Лалбруз. Он не может вылечить больных, потому что они говорят на совершенно разных языках. На протяжении всего действия врач наблюдает за больными и понимает, что на самом деле они не сумасшедшие, и оказались в таком состоянии по вине общества...

Премьера будет представлена с особой эстетикой, в формате с учетом современных реалий.

Автор сценической редакции – Ильгар Фахми, художник- постановщик – Тельман Шыхыев, композитор – Фирудин Аллахверди, ассистент режиссера – Севда Гаджишамиева. В ролях – народные артисты Ясин Гараев, Агахан Салманлы, заслуженные артисты Шовги Гусейнов, Нофель Велиев, актеры Рамиль Мамедов, Айгюн Фатуллаева, Анар Сейфуллаев и другие.

(Автор: Вугар Иманов)