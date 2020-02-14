В Международный день дарения книги: "Гаджи Зейналабдин Тагиев для детей" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 14 февраля отмечается Международный День дарения книги – один из самых молодых праздников в календаре. Он отмечается с 2012 года. Этот праздник объединяет всех, кто не только сам любит книги, но и дарит возможность чтения другим людям. В нем ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира. Главная идея – показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век технологий.

В этот день издана книга заслуженного артиста Азербайджана Бахрама Багирзаде "Гаджи Зейналабдин Тагиев для детей". В ней он рассказывает своим маленьким читателям об одном из самых выдающихся меценатах и патриотах Азербайджана, который совершил множество полезных, добрых дел, следуя главной заповеди Корана - не проходить мимо страждущих и всегда первым протягивать руку помощи тем, кто в ней нуждается.

"Как сказал кто-то из великих: "Каждый раз, когда ты можешь помочь кому-то, просто сделай это и радуйся, что Всевышний отвечает на чьи-то молитвы через тебя". Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева исполнили мечту многих поколений азербайджанцев и совсем скоро в Баку появится памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву.

Книги "Гаджи Зейналабдин Тагиев для детей" не поступят в продажу, так как следуя примеру великого мецената, планирую раздать их детям. А о том, как, когда и в каком формате это будет происходить, обязательно всем сообщу", - отметил автор.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.

(Автор: Вугар Иманов)