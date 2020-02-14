Объявлен конкурс "Мечети Азербайджана". Лучшие работы будут представлены с уникальной коллекцией Корана

БАКУ/Trend Life/ - Бакинский дом фотографии и НПО Arts Council Azerbaijan объявили о проведении фотоконкурса "Мечети Азербайджана" (Azərbaycan məscidləri), сообщили Trend Life организаторы проекта. Автор идеи проекта – руководитель Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов.

Выставка фоторабот будет организована с 19 марта по 1 апреля 2020 год в Мечети Бейляр (Bəylər məscidi). Мечеть расположена в древней части столицы Азербайджана - Ичери Шехер, напротив Дворца Ширваншахов. Она была построена в 1895 году на месте более старой мечети. Согласно распоряжению Кабинета министров Азербайджана об исторических и культурных памятниках Мечеть Бейляр объявлен "памятником истории и культуры национального значения". В настоящее время там экспонируется уникальная коллекция Корана.

Желающие принять участие в конкурсе "Мечети Азербайджана" должны отправить свои фотоработы до 15 марта 2020 года на адрес электронной почты: sergi@artscouncil.az.

В проекте могут принять участие как профессиональные фотографы, так и любители.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)