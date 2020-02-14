11-летний азербайджанский вундеркинд стала студенткой Женевской консерватории (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Ученица музыкальной школы №35 имени Георгия Шароева Ляман Сеидова стала студентом Женевской консерватории, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного управления культуры города Баку. 11-летний вундеркинд - воспитанник заслуженного преподавателя Камиллы Амировой.

"Главное управление культуры города Баку постоянно поддерживает юных и талантливых детей, которые учатся в музыкальных и художественных школах, в различных кружках, создает возможность для участия в республиканских и международных конкурсах, тем самым содействуя реализации творческого потенциала и личному развитию. Успешное выступление юной пианистки Ляман Сеидовой в 2018 и 2019 годах в Италии и России привлекло внимание профессора Сергея Мильштейна, который высоко оценил ее фортепианную подготовку, работу над звуком, выступление и любовь к музыке, и пригласил ее учиться в Женевскую консерваторию (Швейцария). Мы желаем юному таланту успехов в учебе и дальнейшего развития", - говорится в сообщении.

Ляман Сеидова - лауреат международных конкурсов в Турции, Австрии, Германии, Италии, России и Бельгии. Принимала участие в мастер-классах всемирно известных пианистов.

(Автор: Вугар Иманов)