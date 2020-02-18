Первый канал России показал, каким получился сериал "Магомаев" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В эфире Первого канала (Россия) представлена серия анонсов сериала "Магомаев", сообщает Trend Life.

Судя по анонсам, премьера сериала "Магомаев" о великом музыканте, легендарном исполнителе Муслиме Магомаеве запланирована на ближайшее время.

Образ Муслима Магомаева в кинопроекте воплотил известный сербский актер Милош Бикович, образ супруги Магомаева Тамары Синявской - Ирина Антоненко. Актриса Мария Шалаева предстала в образе советского и российского композитора Александры Пахмутовой. В фильме также заняты Ксения Бабкина, Светлана Устинова, Никита Тарасов, Алена Ивченко, Максим Лагашкин и другие.

Сериал "Магомаев" снят Первым каналом России и студией "Медиаслово". Съемочную группу консультировала вдова легендарного исполнителя, народная артистка СССР Тамара Синявская, которая, по словам продюсеров, лично корректировала воспоминания о реальных событиях и датах, замечала несоответствия в моментах, знать о которых сценаристы попросту не могли.

Ранее проект "Магомаев" был представлен в конкурсной программе фестиваля телесериалов "Пилот". К участию в данном фестивале принимаются пилотные серии завершенных или незавершенных сериалов, не транслировавшиеся по телевидению, не демонстрировавшиеся в онлайн-кинотеатрах, не находящиеся в публичном доступе в сети интернет и не принимавшие участие в других кинофестивалях на территории России.

(Автор: Джани Бабаева)