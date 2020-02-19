Покушения следуют одно за другим...Авантюрно-приключенческий роман Ирады Нури (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Российском информационно-культурном центре состоялась презентация книги писательницы Ирады Нури "Шанталь. Против течения", организованная при содействии Литературно-творческой ассоциации "Луч" при Союзе писателей Азербайджана, сообщает Trend Life.

Авантюрно-приключенческий роман "Шанталь. Против течения" является продолжением другого произведения автора "Шанталь". В новой книге, по сюжету, приключения боравийской принцессы продолжаются. Королевский дворец отныне не самое безопасное место на земле. Могущественный враг ищет способы добраться до юной Шанталь и завершить, наконец, то, к чему стремился целых пятнадцать лет- уничтожить род Баттиани. Покушения следуют одно за другим, и даже всей парижской полиции не удаётся выйти на след таинственного убийцы. Девушке предстоит сделать нелёгкий выбор: принять покровительство престарелого короля Франции, мечтающего сделать её своей любовницей, либо умереть. Как знать, возможно, есть другой выход и, предпочтя его, на пути к свободе, девушка встретит свою истинную любовь?..

Мероприятие вела ответственный секретарь "Луча", писательница Лала Умуд. Презентация прошла в теплой дружественной обстановке. Выступившие представители творческой интеллигенции Аладдин Ягубов, Татьяна Аванд, Гасым Халилов, Наиля Везирова и другие поздравили с новым произведением, пожелали дальнейших творческих успехов. А руководитель литературного объединения "Родник" Валентина Эфендиева даже посвятила Ираде Нури стихотворение "Свет в окне", которое было встречено овациями гостей. Ирада Нури выразила благодарность гостям мероприятия, ответила на вопросы гостей и провела автограф-сессию книги.

Ирада Нури – лауреат литературной премии "Золотое перо". Автор таких произведений как "Няня легкого поведения", "Красавица и чудовище" (две части), "Стерва", "Леди-неформалка", "Портрет моей души", "Никуда не денешься, влюбишься и женишься", "Подмена", "Шанталь" (две части), "Ночной кошмар", "Моих вам не увидеть слез…", "Пари", "Монстр", "Спой для меня", "Мой любимый герцог", "Покажи мне зеркало", "Призрак Сахары" и т.д.

(Автор: Вугар Иманов)