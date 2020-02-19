После долгой отлучки ничто уже не будет как прежде… - азербайджанцы в Венгрии (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Будапеште (Венгрия) в знаменитом кинотеатре "Ураниа" состоялось открытие Дней азербайджанского кино, сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана.

Организатором мероприятия выступает Министерство культуры Азербайджана при поддержке посольства нашей страны в Венгрии.

На церемонии открытия выступили руководитель аппарата Министерства культуры Азербайджана Фикрет Бабаев, директор кинотеатра "Ураниа" Ботонд Элекеш, заместитель государственного секретаря Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Лоринци, народный артист Гурбан Исмаилов, сыгравший главную роль в фильме "Nar bağı" ("Гранатовый сад").

Далее состоялся показ фильма азербайджанского режиссера Ильгара Наджафа Гранатовый сад".

Дни азербайджанского кино продлятся до 22 февраля. Помимо Будапешта, показ азербайджанских фильмов пройдет также в городах Печ и Сегед.

"Nar bağı" ("Гранатовый сад") - фильм совместного производства киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и кинокомпании "Buta Film", снят в 2016 году по заказу министерства культуры Азербайджана.

"Гранатовый сад" - драма, рассказывающая об истории одной семьи. После 12-летнего отсутствия главный герой возвращается в родной дом, где живет его семья. Но после долгой отлучки ничто уже не будет так, как прежде…

Режиссер-постановщик - Ильгар Наджаф, авторы сценария - Асиф Рустамов, Ильгар Наджаф и Ролаф Ян Миннебо, оператор-постановщик - Айхан Салар, художник-постановщик - Рафиг Насиров, композитор – Фируддин Аллахверди, исполнительный продюсер - Акиф Алиев, продюсеры - Мушфиг Хатамов и Ильгар Наджаф. В ролях: Гурбан Исмайлов, Илаха Гасанова, Самими Фархад, Гасан Агаев и другие.

Напомним, что ранее "Nar bağı" с успехом был представлен на кинофестивалях в Болгарии, Турции, Иране, Германии, Беларуси, Австралии, Казахстане, Чехии, США, Таджикистане и других странах. В 2017 году он был включен в лонг-лист претендентов на кинопремию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

(Автор: Джани Бабаева )