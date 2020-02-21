Кто исполняет песни легендарного певца в сериале "Магомаев"? (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Крупнейший русскоязычный интернет-сервис о кино "КиноПоиск" представил материал о сериале "Магомаев", сообщает Trend Life.

Как отмечено в статье, на роль легендарного исполнителя Муслима Магомаева в сериале рассматривалось несколько талантливых актеров из разных стран бывшего СССР. В итоге выбор пал на Милоша Биковича, чью кандидатуру поддержала Тамара Синявская. Именно вдова легендарного исполнителя, народная артистка СССР Тамара Синявская консультировала съемочную группу, лично корректировала воспоминания о реальных событиях и датах, отмечала несоответствия в моментах, знать о которых сценаристы попросту не могли.

В материале подчеркивается, что в сериале прозвучат песни Магомаева. В исполнении Тамары Синявской зрители услышат песни "Нежность", партии из оперы "Кармен" и, конечно же, совместное исполнение Магомаева и Синявской.

"В этих сценах я, конечно, не пою, - отметил Бикович. - В фильме будет звучать фонограмма его голоса. И это, на мой взгляд, правильно. Я не знаю таких актеров и певцов, которые смогли бы достойно перепеть Магомаева. Я открыл для себя творчество Муслима Магометовича во время съемок проекта и могу сказать, что каждая из его песен по-своему красива, но особенно я выделяю "Мелодию"".

Отметим, что образ супруги Магомаева Тамары Синявской воплотила Ирина Антоненко. Актриса Мария Шалаева предстала в образе советского и российского композитора Александры Пахмутовой. В сериале также заняты Ксения Бабкина, Светлана Устинова, Никита Тарасов, Алена Ивченко, Максим Лагашкин и другие.

Сериал "Магомаев" снят Первым каналом России и студией "Медиаслово".

Ранее проект "Магомаев" был представлен в конкурсной программе фестиваля телесериалов "Пилот". К участию в данном фестивале принимаются пилотные серии завершенных или незавершенных сериалов, не транслировавшиеся по телевидению, не демонстрировавшиеся в онлайн-кинотеатрах, не находящиеся в публичном доступе в сети интернет и не принимавшие участие в других кинофестивалях на территории России.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)