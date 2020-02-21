"Битва" азербайджанца взяла две награды фестиваля имени Вячеслава Тихонова

БАКУ/Trend Life/ - Кинолента "Битва", режиссером которой является наш соотечественник, выпускник Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова Анар Аббасов, завоевала две награды кинофестиваля имени Вячеслава Тихонова "17 мгновений...", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт фестиваля. Фестиваль прошел в городе Павловский Посад Московской области.

Фильм стал призером конкурсной программы полнометражных игровых картин в категории "Лучшая режиссура" и "Лучшая женская роль", которая вручена актрисе Екатерина Кукуй за роль в кинокартине "Битва".

Главная задача фестиваля - стимулирование кинематографистов на создания новых многосерийных кинолент, а также фильмов для детско-юношеской аудитории и семейного просмотра.

Сюжет фильма: стрит-дэнсер Антон делает стремительную карьеру — его команда побеждает на всех баттлах, он признанный хореограф, и все его будущее связано с танцем. Однако несчастный случай рушит все планы - Антон лишается слуха, а с ним - и всех надежд. Оказавшись в непривычном мире тишины, Антон постепенно понимает, что это не конец. Страсть к танцу, воля к победе и любовь к жизни подсказывают ему новый путь к заветной мечте. И его главная битва еще впереди.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)