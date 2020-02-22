Когда она пела, из ее глаз текли слезы…Вспоминая Рубабу Мурадову (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Незадолго до своей кончины ее пригласили на телевидение, организовали концерт. Это была первая полноценная запись при ее жизни. Рубаба ханым имела необычайно красивый, бархатный голос, она признана корифеем исполнительского искусства Азербайджана, а созданный ею образ Лейли в опере "Лейли и Меджнуне", по сей день считается непревзойденным. Рубабу ханым слушали все - от мала до велика. Она была очень душевным, хотя и несколько эмоциональным человеком. Порой, когда она пела, из ее глаз текли слезы. Не зря ее композиция "Хейдарбабайа, салам" ("Привет Гейдарбабе") до сих пор не оставляет равнодушным никого. Многие обращаются к творчеству Рубабы Мурадовой, но у меня к ним одна просьба, пусть они не аранжируют ее песни, и оставят их в том виде, в каком их исполняла сестра, Потому что теряется их неповторимость и красота", - из воспоминаний Тахиры Мурадовой, младшей сестры Рубабы Мурадовой.

В рамках проекта Международного центра мугама "Unudulmayanlar" (Незабываемые) прошел вечер памяти легендарной исполнительницы, оперной певицы, народной артистки Рубабы Мурадовой, сообщает Trend Life. В концертной программе были представлены композиции из репертуара Рубабы Мурадовой.

На открытии вечера секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми рассказал о жизни и творчестве Рубабы Мурадовой, которая внесла большой вклад в развитие национального искусства.

Рубаба Мурадова родилась 21 марта 1933 года в семье священнослужителя в иранском городе Ардебиль. В 1943 году она вместе с семьёй переехала в город Али-Байрамлы (ныне Ширван) в Азербайджане. Вначале она говорила, в основном, на фарси. Но благодаря отцу, который вложил усилия для того, чтобы Рубаба изучила литературный азербайджанский, она стала петь народные азербайджанские песни. С 1947 года выступала в Сабирабадском государственном драматическом театре, а с 1951- солистка Азербайджанской государственной филармонии. В 1955 году окончила факультет народной музыки Бакинской музыкальной школы имени Асафа Зейналлы, где её преподавателем был известный ханенде Сеид Шушинский. С 1954 года и до конца своих дней была солисткой Азербайджанского государственного театра оперы и балета. Среди партий - Асли, Лейли в опере Узеира Гаджибейли "Асли и Керим", "Лейли и Меджнун", Шахсенем в опере Зульфугара Гаджибекова "Ашуг Гариб", Санем "Скала невесты" Шафиги Ахундовой, Араб Зенги "Шах Исмаил" Муслима Магомаева. Но самой известной ролью была Лейли в опере Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун". А самым известным хитом тех времен была исполненная Рубабой Мурадовой песня "Приветствие Гейдар-бабe! ", написанная на слова из поэмы известного азербайджанского поэта Шахрияра, который жил в Иране. Её выступления всегда отличались эмоциональностью, коллеги Мурадовой по сцене объясняли это ностальгией по родине, Ардебилю, посетить который не могла из-за закрытости советско-иранской границы. Выступала в концертах, известна как исполнительница мугамов, с успехом гастролировала за рубежом. Скончалась 28 августа 1983 года в Баку.

Международный центр мугама продолжает реализацию крупномасштабных проектов, таких как – "Unudulmayanlar" ("Незабываемые"), "Muğam axşamları" ("Вечера мугама"), "Dastan gecələri" ("Вечера дастана"), "Aşıq musiqisi axşamları" ("Вечера ашугской музыки"), "Etnik musiqi inciləri" ("Жемчужины этнической музыки"), которые направлены на пропаганду мугамного искусства, азербайджанской национальной музыки и нематериального культурного наследия Азербайджана.

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(Автор: Вугар Иманов)