В Баку назовут лучших фотографов страны

БАКУ /Trend Life/ - В Центре современного искусства YARAT 29 февраля в 18.00 пройдет церемония награждения премии "İlin fotoqrafı 2019" (Фотограф года–2019), сообщили Trend Life в пресс-службе Объединения фотографов Азербайджана.

В ходе мероприятия будут подведены итоги 2019 года в сфере фотоискусства Азербайджана и вручены награды.

Также состоится вручение дипломов за продвижение и развитие в сфере фотоискусства, за поддержку Объединения фотографов Азербайджана, пропаганду фотоискусства и т.д.

Отметим, что церемония награждения премии "Фотограф года" проводится с 1999 года.

(Автор: Джани Бабаева)