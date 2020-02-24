В Баку назовут лучших фотографов страны
БАКУ /Trend Life/ - В Центре современного искусства YARAT 29 февраля в 18.00 пройдет церемония награждения премии "İlin fotoqrafı 2019" (Фотограф года–2019), сообщили Trend Life в пресс-службе Объединения фотографов Азербайджана.
В ходе мероприятия будут подведены итоги 2019 года в сфере фотоискусства Азербайджана и вручены награды.
Также состоится вручение дипломов за продвижение и развитие в сфере фотоискусства, за поддержку Объединения фотографов Азербайджана, пропаганду фотоискусства и т.д.
Отметим, что церемония награждения премии "Фотограф года" проводится с 1999 года.
(Автор: Джани Бабаева)
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