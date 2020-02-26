"Бесконечный коридор" - фильм литовского режиссера о Ходжалинском геноциде (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана состоялось мероприятие Xocalı – əsrin faciəsi ("Ходжалы – трагедия века"), посвященное 28-й годовщине Ходжалинского геноцида, сообщает Trend Life.

На мероприятии минутой молчания была почтена светлая память жертв Ходжалинского геноцида.

Заведующая отделом музея Ханым Абдинова выступила на тему Xocalı faciəsi - tariximizin qan yaddaşıdır ("Трагедия Ходжалы - кровавая память нашей истории").

На мероприятии состоялся показ документального фильма Sonsuz Dəhliz ("Бесконечный коридор") литовского режиссера Александраса Брокаса о Ходжалинском геноциде, снятого в рамках международной кампании "Справедливость к Ходжалы!", проводимой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

Презентация фильма "Бесконечный коридор" впервые прошла первого июля 2014 года в Лондоне в Британской академии кино- и телевизионных искусств, и с тех пор фильм в рамках международной кампании "Справедливость к Ходжалы!" был показан во многих странах мира. Фильм переведен на азербайджанский, английский, русский, турецкий, французский, итальянский, немецкий и арабский языки и был показан на телеканалах разных стран, представлен на более шестидесяти кинофестивалях, стал лауреатом международных премий в различных номинациях.

Фильм создан на основе воспоминаний выживших свидетелей Ходжалинских событий и интервью с лицами, принимавшими непосредственное участие в организации трагедии с армянской стороны, которые были записаны во время встреч с ними литовского журналиста Ричарда Лапаитиса, а также воспоминаний независимого журналиста Виктории Ивлевой (Россия). Эти журналисты – свидетели Ходжалинского геноцида, которые спустя 20 лет возвращаются в Азербайджан, чтобы встретиться с чудом спасшимися жителями Ходжалы. Документальные кадры и хроники тех страшных дней, видеосюжеты и фотоматериалы, доселе малоизвестные факты, откровения очевидцев и лиц, причастных к Ходжалинскому геноциду, представляют зрителям объективную картину трагедии февраля 1992 года.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1 275 - взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)