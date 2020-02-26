Боль и ужас Ходжалинской трагедии в хореографии (ФОТО)

Культура 26 февраля 2020 18:56 (UTC+04:00)
Боль и ужас Ходжалинской трагедии в хореографии (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Бакинской хореографической академии в рамках Недели Ходжалы (Xocalı həftəsi) прошло мероприятие, посвященное 28-й годовщине Ходжалинского геноцида, сообщает Trend Life. В мероприятии приняли участие руководство Академии и профессорско-преподавательский состав.

В своем выступлении ректор Академии, заслуженный деятель науки, профессор Тимучин Эфендиев отметил, что Ходжалинский геноцид вошел в историю Азербайджана как одна из самых страшных и трагических страниц. Ректор дал высокую оценку всем мероприятиям проведенным в рамках Недели Ходжалы.

Далее профессора и педагоги Академии подробно рассказали студентам о реалиях Карабахского конфликта.

В художественной части мероприятия выступили студенты факультета искусств. Была продемонстрирована художественно-хореографическая композиция "Возвращение" (Qayıdış), поставленная студентами III курса (руководитель курса - народная артистка Тарана Мурадова) Русланом Гаджиевым, Рифаном Гахрамановым и Сураджом Гурбановым. Студенты в экспрессивном танце попытались выразить боль и ужас жертв страшной трагедии.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 - взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Боль и ужас Ходжалинской трагедии в хореографии (ФОТО) - Gallery Image
Боль и ужас Ходжалинской трагедии в хореографии (ФОТО) - Gallery Image
Боль и ужас Ходжалинской трагедии в хореографии (ФОТО) - Gallery Image
Боль и ужас Ходжалинской трагедии в хореографии (ФОТО) - Gallery Image
Боль и ужас Ходжалинской трагедии в хореографии (ФОТО) - Gallery Image
Боль и ужас Ходжалинской трагедии в хореографии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Боль и ужас Ходжалинской трагедии в хореографии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Боль и ужас Ходжалинской трагедии в хореографии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Боль и ужас Ходжалинской трагедии в хореографии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Боль и ужас Ходжалинской трагедии в хореографии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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