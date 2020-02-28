В Баку провели параллели в творчестве Саттара Бахлулзаде и Федора Васильева (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку в рамках проекта "Беседы об искусстве" состоялся творческий урок на тему "Пейзажный жанр в творчестве русского художника Федора Васильева и азербайджанского художника Саттара Бахлулзаде", сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Оба художника являются яркими представителями этого жанра. Их работы наполнены патриотическим духом и любовью к родной земле.

Урок провела учитель школы № 27 города Баку Мехрибан Кадашева. Ее воспитанники подготовили к уроку свои доклады о творчестве Федора Васильева и Саттара Бахлулзаде. Некоторые из них написали репродукции любимых картин этих художников.

В подготовке урока приняли участие представители Детского отдела Азербайджанского национального музея ковра.

Саттар Бахлулзаде родился в 1909 году в поселке Амирджан Сураханского района Баку. Любовь к рисованию появилась у него в раннем детстве. Имея огромное желание творить, в 1927 году Саттар Бахлулзаде поступил в Азербайджанский художественный техникум, где получил начальное профессиональное художественное образование. В техникуме его опекал известный художник Азим Азимзаде. Окончив техникум в 1931 году, Саттар начал работать вместе с ним в газете "Коммунист". Для продолжения учёбы Бахлулзаде по совету Азимзаде поехал в Москву. В 1933 году он поступил в Московский художественный институт имени В.И. Сурикова на факультет графики. Во время летней практики в Крыму некоторые наброски Саттара заметил художник Марк Шагал и предложил ему перейти на факультет живописи. Тот так и сделал. В 1940 году Бахлулзаде работал над картиной "Восстание Бабека". Но когда работа была завершена, а картина - выставлена, Саттару в связи с начавшейся в 1941 году Великой Отечественной войной не удалось защитить дипломную и пришлось вернуться в Баку. После окончания войны он получил несколько приглашений из Москвы для защиты дипломной работы, но каждый раз отказывался, говоря: "Нужен ли художнику диплом для доказательства своей ценности?". Почти всю жизнь Саттар Бахлулзаде прожил в родном поселке Амираджан. Очень часто он выезжал на природу, чтобы запечатлеть на холсте всю её красоту. В 1973 году художник серьёзно заболел. Для лечения при помощи друзей он был отправлен в Москву, где ему сделали операцию. В 1974 году он скончался. Художник был похоронен в родном поселке Амирджан, рядом с могилой матери.

Фёдор Васильев (1850-1873 годы) - русский живописец-пейзажист. Васильев родился в семье мелкого почтового чиновника из Петербурга. В 12-летнем возрасте был отдан на службу в главный почтамт. С раннего детства проявлял способности и интерес к рисованию. Бросил службу и поступил на учёбу в Рисовальную школу Общества поощрения художеств в Петербурге (1865-1868 годы). К окончанию учёбы Васильев вошёл в среду известных художников, особенно сблизился с Иваном Крамским и Иваном Шишкиным. В 1870 году Васильев вместе с художниками Ильей Репиным и Евгением Макаровым предпринял поездку по Волге. Масса впечатлений и множество рисунков этого волжского лета послужило основой для ряда картин. По возвращении из поездки Васильев создаёт "Оттепель". Картина сразу стала событием русской художественной жизни. Её авторское повторение, в более тёплых тонах чем первый вариант, было показано на Всемирной выставке 1872 года в Лондоне.

Во время работы над картиной "Оттепель", зимой 1870 года, Васильев сильно простудился, у него обнаружился туберкулёз. Последние годы жизни живописец провёл в Крыму. В этот период он создал множество рисунков (карандаш, акварель, сепия) и картин.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)