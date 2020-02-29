В Санкт-Петербурге издана книга о менталитете азербайджанцев

БАКУ /Trend Life/ - В Санкт-Петербурге издана книга азербайджанского писателя Зейтуллы Джаббарова "Новеллы загадочного Востока", автор представлен под псевдонимом Гариб Зейд, сообщает Trend Life.

"В сборнике (144 страницы) представлено 32 сочинения на различные темы жизни. Фабула новелл и рассказов гибка и динамична, читается легко. Язык понятный и простой, богат литературными сравнениями и эпитетами, фразеологическими выражениями. Он придает выразительность текстам и делает интересными для восприятия художественного произведения. В новеллах чувствуется дух современной жизни независимого Азербайджана. У каждого рассказа и новеллы свой неповторимый герой с его характером и особым мышлением, отражен менталитет нации и традиции мультикультурализма. Книга рассчитана на широкий круг читателей", - говорится в рецензии.

Зейтулла Джаббаров - поэт, писатель и публицист, заслуженный журналист Азербайджана, член Союза писателей России, лауреат национальных и международных премий "Золотое перо", автор более 20 книг, трое из которых - "После расстрела: история родовой дворянки", "Продовольственная безопасность. Азербайджанский хлеб", "Жемчужина афоризмов востока" являются бестселлерами. Родился 30 июля 1946 года. Став студентом АПИРЯЛ имени М.Ф. Ахундова публиковался в многотиражке «Билик». Работал учителем в средней школе, на протяжении 30 лет работал журналистом в газетах «Маяк» и «Бакинский рабочий». Является автором книг "Ларец восточной мудрости", "Жемчужина афоризмов востока", "Зёрна истины", "Магия силы афоризма", "Полет мысли". Все пять книг были объединены в одну книгу и были изданы в Москве под названием "Сокровищница мудрости востока". А также публицистических изданий – "Панорама года сельского хозяйства Азербайджана", "110-я весна "Бакинского рабочего"", "Полвека в независимом Азербайджане", "Аграрная стратегия: новый этап реформ", "Возвращение "белого золота"", "Модернизация сельского хозяйства. Опыт аграрных реформ", "Кровавый след геноцида и потерянный рай", "Обновляющийся Азербайджан Три госпрограммы президента Ильхама Алиева", художественных книг - "После расстрела. История русской родовой дворянки", "Исповедь друга", "Ширван: свет и тени", "Преступления века" и поэтических сборников – "Ширванские мотивы", "Этот берег Хазара", "Азербайджан", "Времена года", "Родник", "Посвящение", "Золотые россыпи востока", "Россыпи Кавказской поэзии" и т.д..

"Восточные мотивы"

(Автор и фото - Вугар Иманов)