Шуша – Карабах. Представлен красочный проект о национальных традициях Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербаджана прошла презентация проекта исполнителей Эльнура Мамедова и Хаят Şuşanın dağları (Горы Шуши), сообщает Trend Life. Проект представляет собой красочный мини-фильм, посвященный древним национальным традициям Азербайджана, красоте природы Карабаха и его сердца – Шуши.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи. Ведущей была заслуженная артистка, телеведущая Наргиз Джалилова. Мини-фильм был встречен яркими овациями гостей.

Автор проекта и исполнитель Эльнур Мамедов и Хаят рассказали о проекте, над которым помимо них работал большой коллектив, выразив признательность каждому из участников. Особенная роль принадлежит руководителю Дома издательств İrs Мусе Марджанлы, который предоставил эксклюзивные фото и иные материалы для съемок мини-фильма.

Проект реализован на основе композиции легендарного исполнителя мугама и народных песен Хана Шушинского (1901-1979 годы) "Şuşanın dağları başı dumanlı" (Вершины гор Шуши покрыты туманом). В патриотической азербайджанской народной песне, посвящённой Шуше, ханенде сравнивает родной город с прекрасной девушкой. Композиция исполняется под музыку тара и кяманчи в стиле мугама.

Дочь известного исполнителя, руководитель Фонда Хана Шушинского Бейимханым Джаванширова-Вердиева рассказала об истории произведения, созданного в 30-х годах. Как оказалось, ханенде вызвали в НКВД и заявили, что … вершины гор советской Шуши не могут быть "туманны". Тогда Хан Шушинский ответил, что в песне природа города Шуша сравнивается с красивой девушкой. Она покрыта платком так же, как и вершины гор Шуши покрыты туманом. Средняя часть гор покрыта цветами, маками и потому похожа на красную кофту девушки, а подножье гор сравнимо с её зелёной юбкой. Если поменять эти слова, то и смысл песни теряется. Впоследствии эта песня получила широкое распространение в устной традиции, перешла в разряд фольклора и стала народной. Она даже была приведена в сборнике "Азербайджанские народные песни" (1967 год), а песня в исполнении трио мугама звучит в одном из эпизодов азербайджанского советского фильма "Дервиш взрывает Париж" (1976 год), действия которого происходят в Карабахе.

Присутствующие поздравили авторов проекта с его выходом в свет. Основным лейтмотивом мероприятия стало то, как отметили выступившие, что на протяжении 28 лет город Шуша находится в тисках армянских оккупантов, пережил этническую чистку и убийство мирных жителей, изгнание людей с родных земель, разрушение и разграбление культурных и исторических памятников Азербайджана вандалами. Но азербайджанский народ никогда не забудет боли, нанесенной ему армянскими фашистами и оккупантами, и она утихнет только после того, как будет освобождено сердце Карабаха – город Шуша. Этот священный для каждого азербайджанца город, а также Нагорный Карабах со всеми близлежащими территориями Азербайджана (20 процентов оккупированной площади страны) будут обязательно освобождены!

(Автор и фото - Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)