"Снятие чадры", "Нефтяник"…Эхо советского Азербайджана покорило Москву (ФОТО)

Культура 2 марта 2020 17:09 (UTC+04:00)
"Снятие чадры", "Нефтяник"…Эхо советского Азербайджана покорило Москву (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Совместная выставка Азербайджанского национального музея ковра и московского Музея Востока, завершившаяся в эти выходные, оказалась невероятно популярной у жителей столицы.

Традиционное искусство часто связывают с неподвижностью, неизменностью. Однако недавняя выставка "Эхо советского Азербайджана" в Музее Востока показала феномен того, как традиционное искусство становится зеркалом изменения жизни народа: приход новой идеологии, установление советской власти. Раскрепощение женщины, отмена религиозного запрета на изображение людей – все это в прошлом веке нашло свое отражение в ковроткачестве и вышивке Азербайджана.

"У музея Востока довольно большой и очень плодотворный опыт сотрудничества с Азербайджанским национальным музеем ковра, с его сотрудниками и директором Ширин Меликовой, - рассказывает куратор выставки Мария Филатова. - В прошлом году мы провели совместную выставку "Гармония пространства. Традиционное искусство Азербайджана" из коллекций наших музеев. Тогда особое внимание было уделено именно роскошным по исполнению традиционным вышивкам XIX века. Выставка "Эхо советского Азербайджана. Ковер. Вышивка. Плакат", можно сказать, стала историческим продолжением и продемонстрировала, как традиционное искусство менялось под воздействием исторических факторов, при этом сохраняя в своей основе многовековые традиции".

Все без исключения экспонаты – а их было более сорока - стали подлинным открытием для посетителей. Особый интерес вызвало панно "Снятие чадры", выполненное мастерицами бакинской художественной школы, где в 1923 году было открыто отделение прикладных искусств. Работало оно всего пять лет – но за это время было создано множество замечательных панно в технике вышивки шелковыми, шерстяными, золотыми нитями. Тема же раскрепощения женщины была невероятно популярна: на коврах и вышивках изображали женщину, которая водит трактор, слушает школьного учителя, обретает новые, прежде закрытые для нее профессии – но главным сюжетом был момент сбрасывания чадры как символа прежней жизни. Это был своего рода перформанс, момент обретения собственной личности, художественная и политическая акция. А контрастная гамма ярких цветов призвана была продемонстрировать пропасть между прежней мрачной жизнью и тем счастьем, которое принесли мусульманкам Востока коллективизация и культурная революция. Неудивительно, что в современном мире, где по-прежнему актуальна тема женской независимости, сюжет пользуется популярностью: на выставке возле этого панно собирались толпы зрителей.

Центральный элемент выставки - ковер "Нефтяник" из коллекции Азербайджанского национального музея ковра. Самое примечательное здесь – композиция, абсолютно традиционная для Азербайджана. Нетрадиционно само изображение. Сплошное, без медальонов, центральное поле полностью занято изображением строителей коммунизма на фоне индустриального пейзажа столицы Азербайджана. Рядом с главным героем, рабочим-нефтяником, показаны пионер, сельчанка и представительница интеллигенции – свободная, сбросившая чадру, получившая образование женщина, возможно, инженер. Все это персонажи новой эпохи, преобразующие мир вокруг себя. Но самое удивительное – малая кайма ковра, в орнаменте которой тянется ритмически организованный нефтепровод. По словам специалистов, это совершенное ноу-хау орнаментального искусства и лучшее свидетельство того, что ковер во все времена служит отражением своей эпохи, вбирая в себя все самое характерное в художественном стиле времени.

"Я мечтала показать эту нашу коллекцию очень давно, и благодарна Музею народов Востока, его директору Александру Седову за поддержку идеи, - говорит директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова. - Выставка получилась очень интересной, многие из представленных произведений впервые были выставлены за долгие десятилетия, собраны в едином пространстве. Теперь мы надеемся эту выставку показать в Баку: интерес к теме, к тому, какие мы сделали акценты и под каким ракурсом предложили взглянуть на эти экспонаты, очень большой".

Ширин Меликова отмечает, что получила множество восторженных откликов: выставка пользовалась огромным интересом у публики, у журналистов. Об этом говорит и советник генерального директора Музея народов Востока Татьяна Метакса. "Я работаю в нашем музее полвека, люблю общаться с публикой, слушать впечатления от увиденного, - рассказывает она. - Так вот – с моей точки зрения, подобные выставки это всегда здорово, потому что люди, приходящие в музей, далеко не всегда представляют себе нашу общую историю и то, каково вообще искусство Азербайджана, с которым мы были одной страной. Для них это великое открытие – эти потрясающие ковры, сделанные в то время, когда молодая республика только становилась на ноги. Возможно, поэтому мы видим необычайный позитив в творчестве мастеров тех лет. Любая выставка искусства другой страны расширяет знание и сознание человека".

В планах организаторов – представить свою экспозицию не только в Баку, но и за рубежом. Несомненно, Азербайджанский национальный музей ковра и Российский музей Востока ждет активная дальнейшая работа и новые совместные проекты. В их числе издание совместного каталога азербайджанских ковров из собрания музеев, новые выставки, новые встречи со зрителями. Руководитель Центра РАД Наталия Красовская полагает, что успех выставки в Москве – свидетельство того огромного интереса к культуре друг друга, который есть сегодня у жителей двух дружественных стран. А руководитель группы дружбы России-Азербайджан, депутат Госдумы Дмитрий Савельев уверен, что это еще и свидетельство того, что память об общем прошлом всегда будет в двух странах-соседях. "Эта память запечатлена в произведениях искусства. Она проявляется в том, какое количество людей приходит на выставки и праздники, посвященные искусству Азербайджана – в России, и искусству России – в Азербайджане. Она – в постоянном сотрудничестве наших музеев, хранящих наше общее культурное достояние. Именно эта память является тем фундаментом, на котором зиждется только крепнущая с годами дружба и взаимопонимание между нашими братскими народами", - уверен Дмитрий Савельев.

Материал предоставлен пресс-службой межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан

"Снятие чадры", "Нефтяник"…Эхо советского Азербайджана покорило Москву (ФОТО) - Gallery Image
"Снятие чадры", "Нефтяник"…Эхо советского Азербайджана покорило Москву (ФОТО) - Gallery Image
"Снятие чадры", "Нефтяник"…Эхо советского Азербайджана покорило Москву (ФОТО) - Gallery Image
"Снятие чадры", "Нефтяник"…Эхо советского Азербайджана покорило Москву (ФОТО) - Gallery Image
"Снятие чадры", "Нефтяник"…Эхо советского Азербайджана покорило Москву (ФОТО) - Gallery Image
"Снятие чадры", "Нефтяник"…Эхо советского Азербайджана покорило Москву (ФОТО) - Gallery Image
"Снятие чадры", "Нефтяник"…Эхо советского Азербайджана покорило Москву (ФОТО) - Gallery Image
"Снятие чадры", "Нефтяник"…Эхо советского Азербайджана покорило Москву (ФОТО) - Gallery Image
"Снятие чадры", "Нефтяник"…Эхо советского Азербайджана покорило Москву (ФОТО) - Gallery Image
"Снятие чадры", "Нефтяник"…Эхо советского Азербайджана покорило Москву (ФОТО) - Gallery Image
"Снятие чадры", "Нефтяник"…Эхо советского Азербайджана покорило Москву (ФОТО) - Gallery Image
"Снятие чадры", "Нефтяник"…Эхо советского Азербайджана покорило Москву (ФОТО) - Gallery Image
"Снятие чадры", "Нефтяник"…Эхо советского Азербайджана покорило Москву (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Снятие чадры", "Нефтяник"…Эхо советского Азербайджана покорило Москву (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Снятие чадры", "Нефтяник"…Эхо советского Азербайджана покорило Москву (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Снятие чадры", "Нефтяник"…Эхо советского Азербайджана покорило Москву (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Снятие чадры", "Нефтяник"…Эхо советского Азербайджана покорило Москву (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Снятие чадры", "Нефтяник"…Эхо советского Азербайджана покорило Москву (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Снятие чадры", "Нефтяник"…Эхо советского Азербайджана покорило Москву (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Снятие чадры", "Нефтяник"…Эхо советского Азербайджана покорило Москву (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Снятие чадры", "Нефтяник"…Эхо советского Азербайджана покорило Москву (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Снятие чадры", "Нефтяник"…Эхо советского Азербайджана покорило Москву (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Снятие чадры", "Нефтяник"…Эхо советского Азербайджана покорило Москву (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Снятие чадры", "Нефтяник"…Эхо советского Азербайджана покорило Москву (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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