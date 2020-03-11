Актеры Азербайджана и России создали "Колючий круг любви" (ФОТО)

БАКУ Trend Life/ - Иреванский государственный азербайджанский драматический театр имени Джафара Джаббарлы представил в Дербенте (Республика Дагестан, Российская Федерация) постановку по мотивам произведения писателя, публициста Ифтихара Пириева "Eşqin tikan dairəsi" (Колючий круг любви), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Проект реализован на основе меморандума между Иреванским государственным азербайджанским драмтеатром имени Джафара Джаббарлы и Дербентским государственным азербайджанским драмтеатром, задачей которого является развитие и продвижение межгосударственных связей в области культуры.

Режиссер-постановщик и художественный руководитель - аслуженный артист Азербайджана Сарвар Алиев, над музыкальным оформлением работал Ниджат Мирзазаде. Роли в спектакле исполнили актеры Иреванского драмтеатра – Пярвин Дадашова, Анар Булудов, а также актеры Дербентского театра – заслуженный артист Дагестана Магеррам Омаров, актеры Махир Меликов и Рахиля Омарова.

Печальная мистическая драма "Колючий круг любви" повествует о несчастной любви двух с рождения незрячих – Улдуз и Умуда. Деревня окружена колючим проводом, жители не могут его обойти, но слепые Улдуз и Умуд этот колючий круг проходят. От удара молнии у них появляется зрение. Но жители деревни не верят этому божественному чуду. И когда они хотят возвратиться в деревню, открытыми глазами они не могут пройти обратно через этот колючий круг…

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)