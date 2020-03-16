БАКУ /Trend Life/ - Произведения азербайджанских писателей вошли в лонг-лист Московской литературной премии, учрежденной Интернациональным союзом писателей, сообщает Trend Life.

В номинации "Малая проза" – Сария Мамедова "Развитие и воспитание ребёнка в семье и обществе". В номинации "Проза" – Азер Мамедов "Бой без правил".

Московская литературная премия (МЛП) - это престижная международная награда в области литературы, появившаяся при поддержке культурных организаций и ведомств города Москвы. Выдвигаться на премию могут авторы из любой страны мира вне зависимости от членства в творческих союзах. Главное условие - тексты должны быть написаны на русском языке.

Интернациональный союз писателей (Международный союз писателей, поэтов, авторов-драматургов и журналистов) является крупнейшей в мире организацией профессиональных писателей. Союз был основан в 1954 году. До недавнего времени штаб-квартира организации находилась в Париже, в данный момент основное подразделение расположено в Москве.

(Автор: Вугар Иманов)