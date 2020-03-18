В Узбекистане обнаружен редкий экземпляр рукописи Шаха Исмаила Хатаи

БАКУ/Trend Life/ - Сотрудник Института рукописей имени Мухаммеда Физули Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философии по филологии Каримулла Мамедзаде провел исследовательскую работу в Узбекистане, связанную с древними рукописями, относящимися к Азербайджану, сообщает Trend Life со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Азербайджана.

В ходе исследований были обнаружены рукописи произведений Низами Гянджеви, Имадеддина Насими, Мухаммеда Физули и других. Среди этих образцов важное место занимает рукописный экземпляр "Дивана" (сборник сочинений) Шаха Исмаила Хатаи на родном языке.

Рукопись хранится в Институте востоковедения имени Абу Райхана Аль-Бируни Академии наук Узбекистана. Наряду с этим, копии экземпляров "Дивана" Хатаи хранятся в Британском музее и в Иране.

Отметим, что копия экземпляра рукописи была приобретена по инициативе директора Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Самира Аббасова для углубленного исследования и издания.

Копирование рукописи по календарю хиджры датировано 942 годом (1535 год). 84-страничная рукопись была каллиграфически скопирована секретарем Шаха Мохаммедом аль-Нишапури.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)