Названо имя представителя Азербайджана на конкурсе "Евровидение" в 2021 году

БАКУ /Trend Life/ - Названо имя представителя Азербайджана на Международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2021 году, сообщили Trend Life в пресс-службе компании "Общественное телевидение и радио Азербайджана" (İTV), которая является национальным вещателем конкурса песни "Евровидение".

На конкурсе в 2021 году Азербайджан представит победительница национального отборочного тура 2020 года – певица Самира Эфенди.

Напомним, что 18 марта организаторы конкурса сообщили об отмене "Евровидения-2020" из-за угрозы распространения коронавируса. Конкурс должен был пройти 12-16 мая в Роттердаме (Нидерланды).

Самира Эфенди на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020" должна была выступать во второй части первого полуфинала с песней Cleopatra. Авторами композиции являются Аллан Рой Скотт, Сара Лейк и Люк ван Бирс (Нидерланды). Продюсеры композиции – Люк Ван Бирс и Тони Корнелисс.

(Автор: Джани Бабаева.)