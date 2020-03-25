Знаменитости читают азербайджанские сказки – новый проект в соцсетях (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Знаменитости читают азербайджанские сказки" - так называется новый проект Литературного проекта SÖZ Министерства культуры Азербайджана и Главного управления молодежи и спорта Баку, который будет проводиться в рамках инициативы "Evdə qal evdə yarat" (Оставайся дома, твори дома) Министерства культуры Азербайджана и портала "Креативный Азербайджан", сообщила Trend Life руководитель SÖZ, поэтесса Нигяр Гасанзаде.

"Дорогие родители, просим вас вместе со своими детьми уделить несколько минут времени в день! Специально для детей, наши добрые, светлые люди каждый день будут читать самые поучительные сказки, притчи и короткие истории из отечественной и мировой литературы. В этой невероятной акции, принимают участие знаменитости, деятели культуры, искусства, политики, общественные деятели, не только нашей страны, но и зарубежных стран! Мы благодарим всех, кто подключился к этой значимой и полезной для наших детей акции, и желают всему миру добра и здоровья. Будьте с нами и ваши дети будут вам благодарны!", - обратилась к пользователям соцсетей Нигяр Гасанзаде.

Первым гостем проекта стала заслуженная актриса Азербайджана Усния Мурветова.

Чтобы подключиться к инициативе "Evdə qal evdə yarat", надо поделиться в социальной сети Facebook постом, представив свой креативный продукт или занятие, относящееся к сферам видео, фото, музыки, дизайна, кулинарии, литературы или изобразительного искусства. Пост нужно будет сопроводить хештегом #EvdəQalEvdəYarat. Если до 30 апреля работа наберет наибольшее число "лайков", значит, вы - один из победителей и вас ждут интересные подарки от Министерства культуры Азербайджана и портала "Креативный Азербайджан".

(Автор: Вугар Иманов)