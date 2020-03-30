Онлайн-лекция об азербайджанском национальном костюме
БАКУ/Trend Life/ - В рамках мероприятий по пресечению распространения коронавирусной инфекции COVİD-19 в Азербайджане и усилению мер по социальной изоляции в стране приостановлена деятельность музеев, сообщает Trend Life. Азербайджанские музеи перешли в онлайн-режим и знакомят зрительскую аудиторию с экспозициями на своих страницах в социальных сетях.
Сегодня, 30 марта, в 16.00 на официальной странице Азербайджанского национального музея ковра в Facebook будет представлена онлайн-лекция видного эксперта, доктора философии по истории, доцента Гюльзады Абдуловой на тему "Национальный костюм".
Зрители получат возможность задать вопросы эксперту в прямом эфире.
(Автор: Джани Бабаева.)
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