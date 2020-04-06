Исфар Сарабский и Алексей Милтых исполнили "Sarı gəlin" в пустом зале филармонии (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана, известный пианист и композитор Исфар Сарабский и заслуженный артист, известный виолончелист Алексей Милтых в рамках акции #evdəqal (оставайся дома) исполнили азербайджанскую народную песню "Sarı gəlin".

Съемки прошли в пустом зале Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

Видеоролик с исполнением "Sarı gəlin" музыканты разместили на своих страницах в социальных сетях.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение движения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений движения в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Джани Бабаева)