Вундеркинд из Парижа обратился к землякам-азербайджанцам (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - 19-летний талантливый азербайджанский флейтист, студент французской высшей школы - консерватории Ecole Normale de Musique de Paris (основана в 1919 году, воспитанниками являются многие мировые виртуозы), обладатель гран-при и лауреат международных конкурсов, президентский стипендиат Агарагим Гулиев направил в Trend Life видеообращение.

Музыкант-вундеркинд с юных лет успешно представлял Азербайджан на различных международных конкурсах. После окончания бакинской музыкальной школы №21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей (класс народного артиста, профессора Музаффара Агамалызаде) поступил в Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли, а затем продолжил образование во Франции. Преподавателем Агарагима в консерватории является лучшая флейтистка Франции Патрисия Нагле. Принимал участие в мастер-классах известных флейтистов в России и Италии. Ежемесячно выступает с концертами в Париже.

"С 17 марта мы находимся на карантине и из дома выходим только, чтобы купить продукты. Уроки проходят онлайн, к сожалению, не в полном объеме, но ежедневно по 4-5 часов сам занимаюсь и готовлюсь к экзаменам. Надо понимать, что, оставаясь в стрессовой ситуации, ничего не добьешься. Поэтому в эти дни музыка стала для меня помимо профессиональной сферы деятельности еще и средством мотивации. Призываю всех ради себя и друзей, близких и родных, ради своей страны оставаться дома. Пусть вам сопутствуют хорошие дни!", - отметил Агарагим Гулиев.

Материал подготовлен при содействии Ассоциации диалога Франция – Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan, ADFA).

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)