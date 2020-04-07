"Будущее традиций" от Азербайджанского национального музея ковра

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра представил вниманию общественности очередное издание, сообщает Trend Life.

Музея представил каталог персональной выставки Айдына Раджабова "Будущее традиций", посвященной 75-летию художника. Ознакомиться с изданием можно на официальном сайте музея.

Выставка проходила в Азербайджанском национальном музее ковра в прошлом году. В иллюстрированный каталог, подготовленный музеем, вошли интересные материалы о творчестве этого автора и произведениях, вошедших в экспозицию выставки.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)