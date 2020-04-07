"Будущее традиций" от Азербайджанского национального музея ковра
БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра представил вниманию общественности очередное издание, сообщает Trend Life.
Музея представил каталог персональной выставки Айдына Раджабова "Будущее традиций", посвященной 75-летию художника. Ознакомиться с изданием можно на официальном сайте музея.
Выставка проходила в Азербайджанском национальном музее ковра в прошлом году. В иллюстрированный каталог, подготовленный музеем, вошли интересные материалы о творчестве этого автора и произведениях, вошедших в экспозицию выставки.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)
Лента новостей
Глава государства своим гуманным шагом даровал нам свободу - помилованный в Азербайджане заключенный
ОАО "Азерэнержи" подготовило видеоролик под заголовком "Мы трудимся для вас. Вы ради нас оставайтесь дома!"
Антимонопольный комитет Узбекистана начинает прием предложений от предпринимателей в связи со снижением пошлин
Али Гусейнли: Азербайджан не позволит представителям пятой колонны воспользоваться ситуацией и совершить провокацию
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов (ФОТО)
Национальная солидарность позволит выйти из ситуации с коронавирусом с минимальными потерями – Эльшад Мирбашир оглу
Афаг Султанова: Для защиты от коронавируса призываю всех соблюдать правила и оставаться дома (ВИДЕО)
Муса Гасымлы: Главные приоритеты политики Президента Ильхама Алиева - здоровье, безопасность и благополучие населения
Ильяс Гусейнов: Организация местного производства предотвратит искусственный рост цен на медицинские маски
Хикмет Бабаоглу: Решение главы государства о помиловании в критический момент является примером большого гуманизма
Рамиль Гасан: Уверен, что лица, помилованные в результате гуманистического шага главы государства, сделают правильные выводы