Как в Азербайджане появились сын царя Давида, Джик-джик ханым, колобок, рис и хлопок (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В соцсетях продолжается новый проект Литературного проекта SÖZ Министерства культуры Азербайджана и Главного управления молодежи и спорта Баку под названием "Знаменитости читают азербайджанские сказки", сообщила Trend Life руководитель SÖZ, поэтесса Нигяр Гасанзаде. Проект представлен в рамках инициативы "Evdə qal - evdə yarat" (Оставайся дома - твори дома) Министерства культуры Азербайджана и портала "Креативный Азербайджан".

Очередными чтецами сказок стали народные артисты Людмила Духовная ("Колобок") и Пярвиз Мамедрзаев ("Джик-джик ханым"), заслуженная артистка Ягут Пашазаде ("Рис и хлопок"). К проекту также подключился доктор юридических наук, раввин, политолог, писатель Михаил Финкель (Израиль).

Чтобы подключиться к инициативе "Evdə qal evdə yarat", надо поделиться в социальной сети Facebook постом, представив свой креативный продукт или занятие, относящееся к сферам видео, фото, музыки, дизайна, кулинарии, литературы или изобразительного искусства. Пост нужно будет сопроводить хештегом #EvdəQalEvdəYarat. Если до 30 апреля работа наберет наибольшее число "лайков", значит, вы - один из победителей и вас ждут интересные подарки от Министерства культуры Азербайджана и портала "Креативный Азербайджан".

(Автор: Вугар Иманов)