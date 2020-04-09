В Азербайджане реализуется проект "Мой дом - мое новое рабочее место"

БАКУ /Trend Life/ - Гобустанский государственный историко-художественный заповедник в рамках проекта "Мой дом - мое новое рабочее место" Министерства культуры Азербайджана объявляет конкурс ремесел на тему наследия материальной культуры под названием "Eldən evə-əldən elə", сообщили Trend Life организаторы.

Конкурс будет проходить в три этапа. Фотографии ручных изделий, которые примут участие в конкурсе, на первом этапе будут оценены жюри, состоящий из сотрудников Государственной службы охраны, развития и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры и Гобустанского государственного историко-художественного заповедника. На втором этапе, после окончания карантинного режима, будет определен победитель. На третьем этапе будет организована выставка-продажа всех ремесленных изделий. Победителям будут предоставлены сертификаты Гобустанского государственного историко-художественного заповедника.

Для участия в конкурсе отправьте фотографию своих ручных изделий, указав свое имя, фамилию и контактный номер на адрес gobustan2020@gmail.com.

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(Автор: Вугар Иманов)