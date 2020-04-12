Известный архитектор Эльчин Алиев рассказал о "Волшебных памятниках Азербайджана"

БАКУ /Trend Life/ - На официальной странице Азербайджанского национального музея искусств в Facebook представлен видеопроект, в рамках которого известный архитектор, профессор, доктор искусствоведения Эльчин Алиев вместе со своими детьми прочитал для зрителей сказку из своей книги "Azərbaycanın sehrli abidələri" ("Волшебные памятники Азербайджана"), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт министерства культуры Азербайджана.

"Волшебные памятники Азербайджана" - первое в истории Азербайджана детское издание про архитектурные памятники нашей страны.

В книге автор Эльчин Алиев описывает известные архитектурные памятники Азербайджана. Книга, иллюстрирована известным художником Нусратом Гаджиевым.

(Автор: Джани Бабаева)