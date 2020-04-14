А это, чтобы тебя съесть! – азербайджанских звезды рассказывают сказки (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - В социальных сетях продолжается реализация программ Литературного проекта SÖZ министерства культуры Азербайджана и Главного управления молодежи и спорта Баку под названием "Знаменитости читают азербайджанские сказки", сообщает Trend Life.

Руководителем проекта SÖZ является поэтесса Нигяр Гасанзаде. Он представлен в рамках инициативы Evdə qal - evdə yarat ("Оставайся дома - твори дома") министерства культуры Азербайджана и портала "Креативный Азербайджан".

Очередными чтецами сказок стали народный артист Азербайджана Мабуд Магеррамов, заслуженная артистка Мелек Абасзаде и актриса Бакинского муниципального театра и театра КВН "Планета Парни из Баку" Нигяр Бабаева.

Мабуд Магеррамов рассказал юным читателям сказку "Колобок", а помогли ему в этом внуки. Интересный сюжет сказки рассказчики дополнили музыкальными номерами. Напомним, что Колобок - персонаж одноимённой восточнославянской народной сказки, изображаемый в виде небольшого пшеничного хлеба шарообразной формы, который сбежал от испёкших его бабушки и дедушки, от разных зверей (зайца, волка и медведя), но был съеден лисой.

Мелек Абасзаде прочитала для малышей азербайджанскую сказку Yeddi nar çubuğu ("Семь гранатовых веток"). Сюжет данной сказки об истинных семейных ценностях, о братьях, сила которых в единстве и солидарности.

А вот Нигяр Бабаева порадовала юных слушателей сказкой Шарля Перро "Красная Шапочка". Это сказка о маленькой девочке, повстречавшей волка. По сюжету Красная Шапочка идет через лес в гости к бабушке, но встречает волка. Тот обгоняет девочку, и съедает старушку. Когда внучка приходит волк претворяется бабушкой. Внучка задает бабушке вопросы, о том почему у такие большие руки, уши и зубы… "А это, чтобы тебя съесть!", - отвечает на последний вопрос волк…

Чтобы подключиться к инициативе Evdə qal - evdə yarat, надо поделиться в социальной сети Facebook постом, представив свой креативный продукт или занятие, относящееся к сферам видео, фото, музыки, дизайна, кулинарии, литературы или изобразительного искусства. Пост нужно будет сопроводить хештегом #EvdəQalEvdəYarat. Если до 30 апреля работа наберет наибольшее число "лайков", значит, вы - один из победителей и вас ждут интересные подарки от министерства культуры Азербайджана и портала "Креативный Азербайджан".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)