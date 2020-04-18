Euronews представил азербайджанскую композицию "Ликуй, мой народ!" в рамках #StayAtHome (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Телеканал Euronews показал видеоролик о поддержке Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли кампании #StayAtHome, сообщает Trend Life.

Участники оркестра сыграли симфоническую увертюру выдающегося азербайджанского композитора, дирижера и педагога, народного артиста Огтая Зульфугарова (1929-2016) под названием Şənlən, mənim xalqım! ("Ликуй, мой народ!"), написанную в 1962 году. Это произведение получило мировое признание, за него композитора удостоили звания лауреата Государственной премии. Этот опус завоевавшего популярность во многих странах азербайджанского композитора прозвучал в репертуаре более ста дирижеров мира и поныне продолжает вызывать интерес самых известных музыкантов.

Музыканты исполнили произведение каждый из своего дома, находясь в социальной самоизоляции в связи пандемией коронавируса. Видеоматериал был представлен в популярной рубрике No comment.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)