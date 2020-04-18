Немецкое радио Radio Bremen рассказало о творчестве азербайджанского композитора

БАКУ /Trend Life/ - Передача Klassikwelt известного немецкого радио Radio Bremen была посвящена творчеству азербайджанского композитора Хадиджи Зейналовой, которая уже 15 лет живет и работает в Германии, сообщила Trend Life композитор.

В передаче было рассказано об азербайджанской музыкальной культуре, одним из ярких представителей которой в Европе является композитор Хадиджа Зейналова. Слушателям был представлен CD-альбом композитора "Из Страны Огней - мосты между Азербайджаном и Германией"/"Vom Land des Feuers – Wege zwischen Aserbaidschan und Deutschland", выпущенный при поддержке министерства культуры земли Северный Рейн — Вестфалия ФРГ. CD-альбом состоит из 8-ми сочинений камерной музыки. Проект приурочен к 100-летию со дня основания Азербайджанской Демократической Республики. Слушателям были представлены произведения композитора "Небо", "Картинки из страны огней", "Струнное Трио".

Было отмечено, что композитор Хадиджа Зейналова родилась в Азербайджане, и в ее музыке гармонично сочетается влияние Востока и Запада. Уникальное слияние различных музыкальных миров композитора является новаторским в современной музыке. Во многих произведениях отражены элементы азербайджанской музыкальной культуры - мугамы, народные танцы и песни. Одним из предпочитаемых инструментом Хадиджи Зейналовой является аккордеон. Этот инструмент придает особый колорит классическим композициям. Мугамная музыка и богатая музыкальная культура Азербайджана, являются одним из важнейших источников вдохновения для Хадиджи Зейналовой, которая на протяжении многих лет достойно представляет национальную музыку не только в Германии и в Европе, но и во всем мире. Азербайджанский мугам включен в Список шедевров устного и нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Хадиджа Зейналова – выпускница Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Детмольдской консерватории и Университета Падерборн в Германии. Является основателем и художественным руководителем музыкального ансамбля Birdge of Sound. Член Союза композиторов Азербайджана,доктор философии и доцент Университета Падерборн и Музыкальной академии Детмольда. Ее произведения исполнялись на фестивалях и концертах современной музыки в Азербайджане, Германии, Швейцарии, Австрии, Великобритании, Италии, Канаде, Турции, Омане, Франции, Грузии, Кипре, Венгрии и других странах.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)