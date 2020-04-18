Азербайджан – дружная семья! В позитивном формате, на музыку из фильма "Гайнана" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Художественный совет AzTV представил новый видеопроект "Biz mehriban ailəyik" на музыку выдающегося композитора Тофига Гулиева (1917-2000) из культового фильма "Гайнана". Проект представлен в рамках кампании #evdəqal (оставайся дома).

Автором слов в новой интерпретации стал заслуженный деятель искусств Азербайджана Баба Везироглу. Композицию исполнили народные артисты – исполнитель патриотических и эстрадных песен Мубариз Тагиев, оперная певица Фидан Гаджиева и ханенде Мансум Ибрагимов. Автор идеи – Мубариз Тагиев, звукорежиссер – Анар Мамедов, монтаж - Махир Рагимов.

"Этим проектом мы хотели показать, что Азербайджан – дружная семья и только все вместе сможем победить пандемию коронавируса, конечно же, следуя рекомендациям правительства и ВОЗ. Мы сейчас все находимся в социальной самоизоляции, но наш художественный совет, по-прежнему, хоть и дистанционно осуществляет свою деятельность. Наш худсовет, в который входят известные творческие личности страны, тоже настоящая дружная семья. Мы постоянно смотрим передачи, советуемся, буквально понимая друг друга с полуслова, все дискуссии проходит в очень доброжелательной и конструктивной обстановке. Будем и дальше стремиться создавать для зрителей качественные программы. Оценку нашему видеопроекту, который мы постарались передать в позитивном формате, бесспорно, дадут телезрители и пользователи соцсетей"- сказал Trend Life Мубариз Тагиев.

"Все мы нуждаемся в позитивных эмоциях, особенно в это время. Наш народ очень сильный и сплоченный, и мы с достоинством преодолеем и эту проблему – пандемию коронавируса. Мы – творческие люди этим проектом хотели вновь показать, что все мы - одна дружная семья, которая бережно относится к своим традициям. Сейчас мы находимся в социальной самоизоляции и по-прежнему думаем и стараемся делать все на благо нашего Азербайджана. Берегите близких и родных, детей и пожилых. Благодарим наших врачей и полицейских, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, и всех, кто работает во имя настоящего и будущего Азербайджана!", - сказала Trend Life проректор по международным связям Бакинской академии хореографии, народная артистка Азербайджана Тарана Мурадова.

(Автор: Вугар Иманов)