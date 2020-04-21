Безмятежная тишина и яркие блики солнца – виртуальный дачный сезон в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанская государственная картинная галерея в рамках проекта Evdə qal, qalib gəl ("Останься дома, победи") представила на своей странице в Facebook виртуальную выставку под названием Yenə o bağ olaydı ("В том саду оказаться бы снова"), сообщает Trend Life.

В виртуальную экспозицию вошли около 50 произведений, написанных в различных техниках. Картины отражают дачную атмосферу и обладают особым настроением - полотна передают безмятежную тишину, спокойствие и яркие солнечные блики.

На выставке представлены работы из коллекции Государственной картинной галереи таких мастеров кисти как Саттар Бахлулзаде, Расим Бабаев, Давуд Казымов, Бёюкага Мирзазаде, Асаф Джафаров, Лятиф Фейзуллаев, Таир Салахов, Эльмира Шахтахтинская, Тогрул Нариманбеков и другие.

Напомним, что ранее Азербайджанская государственная картинная галерея представила в социальной сети выставку под названием Evim, gözəl evim ("Мой прекрасный дом") и Rəssamın evi ("Дом художника").

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики в стране установлено ограничение передвижений с 5 апреля до 4 мая.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)