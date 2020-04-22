"Игры престолов" в Азербайджане в оригинальной интерпретации (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Солисты Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева в период специального карантинного режима продолжают из дома радовать ценителей музыки, сообщает Trend Life.

Солист оркестра, виолончелист Орхан Джумаев, а также перкуссионист - Султангусейн Рзаев исполнили кавер-версию саундтрека к популярному сериалу "Игра престолов" (Game of Thrones).

А заслуженная артистка Азербайджана, исполнительница на альте Рена Рагимова и пианистка Ирина Мехтиева из дома исполнили "Сюиты в старинном стиле" Альфреда Шнитке.

Отметим, что каждый из музыкантов записал на телефон свою партию, затем все записи были смонтированы в видеоролик.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики в стране установлено ограничение передвижения с 5 апреля до 4 мая.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)