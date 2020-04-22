Финалист шоу "Голос. Дети" назвал супергероев Азербайджана и России (ВИДЕО)

Культура 22 апреля 2020 18:23 (UTC+04:00)
Финалист шоу "Голос. Дети" назвал супергероев Азербайджана и России (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный исполнитель азербайджанского происхождения, финалист телевизионного вокального шоу "Голос. Дети-3" на Первом канале (Россия) Азер Насибов, выступающий под творческим псевдонимом SEAZ, в своем видеообращении к Trend Life поддержал граждан Азербайджана в период карантинного режима.

"Привет Азербайджан! Дорогие друзья, мы сейчас с вами попали в очень сложную ситуацию, когда бушует коронавирус. И днем и ночью наши супергерои – врачи – делают все возможно, чтобы мы с вами вышли поскорее на улицу, и снова радовались жизни. А все что от нас требуется – это просто сидеть дома и соблюдать правила самоизоляции. И все обязательно будет хорошо!", - сказал исполнитель.

В своем видеообращении Азер Насибов подчеркнул, что живет музыкой, и исполнил отрывок своей песни "Не забывай", чтобы поднять читателям Trend Life настроение.

Отметим, что сейчас Азер Насибов является студентом Музыкального училища эстрадного и джазового искусства при российской Академии музыки имени Гнесиных, поступив в которое, исполнитель переехал из города Сясьстрой Ленинградской области в Москву.

Сегодня он известен широкой аудитории исполнением кавер-версий на популярные хиты, а также своими собственными композициями, среди которых Dream (Мечта), "Мама", "Не забывай". Кстати, песня "Не забывай" вышла под музыкальным лейблом ACE Music с лицензией Warner Music.

Она написана подругой Насибова, участницей "Голос. Дети" Миленой Барциц. Композиция стремительно набрала популярность, попав в плейлисты главных новинок.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики в стране установлено ограничение передвижения с 5 апреля до 4 мая.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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