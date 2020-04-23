Она родилась в Карабахе - Tarana Paris Bakou обратилась к азербайджанцам (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известная исполнительница Тарана Аллахвердиева (по мужу - Монбарбю), выступающая под творческим псевдонимом Tarana Paris Bakou, которая много лет живет и работает во Франции, в своем видеообращении к Trend Life поддержала граждан Азербайджана в период карантинного режима.

"Сейчас весь мир переживает кризис в связи с пандемией коронавируса, и конечно, это очень сложный период. Однако, несмотря на это, мы должны мыслить позитивно, потому что все это временные трудности. Мы должны поддержать наших "невидимых героев", которые заботятся о нас и стоят на страже нашего здоровья, и для этого нам нужно оставаться дома. И мы это делаем, потому что знаем - только так можно победить этот вирус. И как настоящим борцам, нам нужно быть сильными морально и физически, заниматься спортом, читать книги, творить. Я посылаю вам из Франции заряд позитивной энергии", - сказала исполнительница, подчеркнув, что Франция уже больше месяца живет в карантинном режиме.

Tarana Paris Bakou также преподнесла читателям Trend Life музыкальный презент.

"Это музыкальный отрывок из моего альбома "Эскиз", часть которого я адаптировала на азербайджанский язык. Надеюсь, что моя музыка подарит вам положительные эмоции", - добавила она.

Отметим, что Tarana Paris Bakou родилась в прекрасном уголке Азербайджана Карабахе, в городе Лачин, детство провела в Шуше. Обучалась в Азербайджанском университете языков (Баку), затем продолжила обучение во Франции. Является выпускницей престижной парижской школы "Manufacture Chanson", национальной консерватории города Безансона и университета Сорбонны. Лауреат Бакинского джаз-фестиваля молодых вокалистов 2013 года. С успехом гастролирует в странах Европы. На протяжении многих лет, как зарубежные, так и национальные песни, исполняемые Тараной, служат ярким примером того, что Карабах - исконно азербайджанская земля и является колыбелью азербайджанской музыки. Альбом 2017 года "Esquisse", в который вошли азербайджанские и французские композиции, был высоко оценен критиками и тепло встречен французскими меломанами. Tarana Paris Bakou является создателем спектакля "Дух Азербайджана".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)