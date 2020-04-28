Эмин Эминзаде из Турции: Пройдут столетия, и на уроках истории будут говорить о сегодняшнем дне (ВИДЕО)

Культура 28 апреля 2020 12:37 (UTC+04:00)
Эмин Эминзаде из Турции: Пройдут столетия, и на уроках истории будут говорить о сегодняшнем дне (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанский вокалист Эмин Эминзаде, который на данный момент находится в социальной самоизоляции в связи с пандемией коронавируса в Турции, рассказал Trend Life как проводит этот период, отметив, что даже в такой сложный момент старается сохранять позитивный настрой.

"У моего видеообращения две задачи: первая – привнести позитивные нотки, а вторая – это выразить благодарность.

Как вы знаете, мир сейчас находится в тяжелом положении, идет глобальная борьба с коронавирусом. Я понимаю многих, оставаться дома порой бывает непросто, я и сам на протяжении двух месяцев живу в карантинном режиме в Турции, вдали от своей семьи и родных. Но даже в такой ситуации мыслю позитивно. Стараюсь креативно взглянуть на ситуацию - период, который я нахожусь дома, стремлюсь использовать с пользой. К примеру, начал изучать французский язык, учиться игре на гитаре. Как вы знаете, сейчас это все возможно сделать посредством онлайн-курсов.

Также хочу поблагодарить всех медработников и сотрудников сектора здравоохранения, сферы питания, всех тех, кто в этой ситуации служит людям. Большое спасибо, что вы есть. Благодарю вас, что в данной ситуации вы трудитесь на благо народа. Власти Азербайджана и соответствующие структуры своевременно приняли меры по борьбе с распространением коронавируса и его последствиями. Я на сто процентов уверен, что в ближайшее время вся планета избавится от этой напасти. Хочу сказать, что мы переживаем исторический период... пройдет 20, 30, 50 лет, столетия, и студенты на уроках истории будут говорить о сегодняшнем периоде. И я с уверенностью могу сказать, что они будут нами гордиться", - отметил Эмин Эминзаде в своем видеообращении.

Находясь на самоизоляции, Эмин Эминзаде не теряет времени даром. Как творческий талантливый человек он написал песню, посвященную пандемии коронавируса. Композиция звучит на английском языке.

Он является лауреатом международных конкурсов в Казахстане, Италии, Испании. Известный итальянский исполнитель Робертино Лоретти после концерта в Баку назвал Эмина "Робертино Азербайджана". Ему удалось выиграть стипендию на обучение в США по программе обмена студентами, после чего Эминзаде отправился в Техас. Он поступил в American Musical and Dramatic Academy, став первым азербайджанцем, обучающимся в этом учебном заведении. Имя певца вписано в "Золотую книгу молодых дарований Азербайджана".

Эминзаде уже несколько месяцев работает в Турции над рядом проектов, некоторые из которых были уже успешно презентованы. До этого он долгое время находился в США, где также занимался творческой деятельностью. Он сотрудничал с известным американским педагогом по вокалу и исполнителем Стиви Маккеем (Stevie Mackey), работавшим в качестве педагога со многими мировыми звездами, среди которых Селена Гомес, Дженнифер Лопес, Ферги Дюамель, Росалия Тобелья и другие.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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