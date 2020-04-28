Фуад Ахундов о женских судьбах (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Главное Управление культуры города Баку в рамках проекта #evdeqal (оставайся дома) представит программу "Баку, не выходя из дома, с Фуадом Ахундовым", сообщает Trend Life.

Ее можно будет посмотреть 29 апреля в 19:00 на официальной странице Управления в Instagram (@bakimedeniyyetidaresi).

Темой следующего выпуска будет "Азербайджанская Демократическая Республика в женских судьбах".

(Автор: Джани Бабаева)