Известная белорусская певица исполнила Ayrılıq для азербайджанцев (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Известная белорусская певица азербайджанского происхождения, артистка Молодежного театра эстрады города Минск Гюнеш Абасова в своем видеообращении к Trend Life поддержала граждан Азербайджана в период карантинного режима.

"В этом видеообращении я хочу передать огромный привет и выразить слова поддержки своим соотечественникам - азербайджанцам! В это непростое для всех нас время желаю вам, в первую очередь - здоровья, сил и душевного спокойствия. Давайте постараемся искать позитив во всем, и не будем терять надежду на лучшее.

Сейчас крайне важно помочь врачам справиться с той нагрузкой, которая выпала на их плечи – и мы все можем это сделать, просто оставшись дома, соблюдая рекомендации и правила!

Через какое-то время жизнь обязательно вернётся в привычное русло, мы снова сможем собираться большими компаниями, путешествовать, ходить на концерты или выступать перед публикой. Мы сможем делать то, что так любим и к чему привыкли. Ну а пока, давайте будем серьёзно относиться к сложившейся ситуации и беречь себя и своих близких", - сказала Trend Life исполнительница.

Гюнеш Абасова исполнила для соотечественников музыкальную композицию Ayrılıq ("Разлука"), подчеркнув, что скоро мы будем радоваться жизни как прежде.

"Я хочу исполнить для вас песню, которая является своеобразным гимном азербайджанцев, проживающих за пределами своей Родины. И помните, что любая разлука всегда заканчивается встречей. Скоро все мы снова будем рядом, будем жить и радоваться жизни как прежде.

Отметим, что Гюнеш Абасовой аккомпанировал Илья Поляков (клавиши).

Гюнеш Абасова (Instagram – @guneshmusic) - белорусская певица азербайджанского происхождения. Победитель и лауреат многочисленных международных фестивалей и конкурсов. Стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Награждена высокой государственной наградой – медалью Франциска Скорины. Член международной Ассоциации Фестивалей и артистов – WAFA.

Артистка-вокалистка высшей категории Государственного молодежного театра эстрады города Минск.

После успешного выступления на конкурсе молодых исполнителей "Славянский Базар" в Витебске в 2005 году Гюнеш становится одной из популярных и востребованных артисток Беларуси. В 2006 году был записан первый сольный альбом певицы. В этом же году она приняла участие в телевизионном проекте "Песня года в Беларуси", в котором по результатам зрительского голосования с огромным отрывом победила с песней "Дочь Востока".

Гюнеш Абасова - обладательница "Музыкальной премии телеканала СТВ": победитель в номинации "Лучший номер года. Хореография" (2009 год); лауреат премии "Лучший женский вокал года в Республике Беларусь" (2010 год). Обладательница "Национальной музыкальной премии" в номинации "Лучший гастрольный тур года" (2013 год).

В 2013 году стала обладательницей второй премии международного песенного конкурса Turkvision в городе Эскишехир (Турция). С 2015 года является председателем жюри данного конкурса. В 2017 году победила в номинации "Лучший вокал" конкурса Makfest в Македонии.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)