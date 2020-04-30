International Dance Day: Презент от Фарида Казакова (ВИДЕО)

Культура 30 апреля 2020 10:54 (UTC+04:00)
International Dance Day: Презент от Фарида Казакова (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанский танцор, выпускник Бакинской академии хореографии, победитель Гран-при международных конкурсов, руководитель московской школы гимнастики и танца "Олимп Граций" Фарид Казаков представил новый танцевальный видеопроект "Танец в моей жизни", сообщил Trend Life танцор.

Танцевальный видеопроект приурочен к Международному дню танца (International Dance Day), который отмечается 29 апреля.

По словам танцора, работа над видеоклипом была долгой, но стоила того.

"Очень ждал момента, когда клип будет готов и, наконец, дождался. Знаменательно, что именно к Международному дню танца команда, работавшая над созданием клипа, представила его мне. Как они признались, это подарок для меня в честь этого прекрасного праздника. Безумно рад и доволен результатом, и надеюсь, что зрителям тоже понравится наш проект, и они оценят его, ведь все мое творчество я посвящаю им. Это своего рода и мой подарок людям в это нелёгкое время. С нетерпением жду новых встреч со зрителями", - сказал Казаков.

Отметим, что клип снят в Московском государственном институте культуры, где обучается сам Фарид Казаков.

Напомним, что он является руководителем школы гимнастики и танца "Олимп Граций" в Москве и главным тренером школы гимнастики и танца Zabradance в Баку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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