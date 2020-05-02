Маленький принц из Азербайджана покоряет Южную Корею

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский короткометражный анимационный фильм "Mənim balaca Şahzadəm" ("My Little Prince"/"Мой маленький принц") вышел в полуфинал Международного детского кинофестиваля в Южной Корее (8th Seoul Guro International Kids Film Festivalının), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Финальный этап фестиваля и церемония награждения состоятся 2-8 июля текущего года.

Анимационный фильм "Mənim balaca Şahzadəm" был снят на студии "Azanfilm" по заказу министерства культуры Азербайджана в 2019 году. Режиссер-постановщик – Ариф Магеррамов, художественный руководитель – Эльчин Эфендиев, автор сценария – Иман Исмаил, художник-постановщик - Амиль Гулиев, композитор – Азер Гаджиаскерли, звукорежиссер – Мехрибан Зяки, продюсер – Мушфиг Хатамов.

Этот анимационный фильм создан под впечатлением от произведений художницы Марьям Алекберли, посвященных повести французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц". Сочетание в фильме мыслей и чувств художницы Марьям Алекберли, навеянных произведением "Маленький принц", и 3D-анимации создали новую стилистику.

Отметим, что анимационный фильм "Mənim balaca Şahzadəm" ранее был представлен на 13-м Международном фестивале детских фильмов (13th International Children's Film Festival) в Бангладеш и международном кинофестивале в Турции Universal Kids Film Festival.

(Автор: Джани Бабаева)