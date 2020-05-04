Мугам в прямом эфире (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках совместного проекта министерства культуры Азербайджана и телеканала "Mədəniyyət" (Культура) под названием "Bizi birləşdirən mədəniyyət" (Культура, которая нас объединяет) в Международном центре мугама состоялась очередная концертная программа, которая транслировалась в прямом эфире телеканала, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра мугама.

Гостями данного выпуска проекта стали солисты Международного центра мугама - заслуженная артистка Севиндж Сарыева и ханенде Эльгиз Алиев. Они рассказали о своей деятельности в дни карантина, отметив, что в качестве солистов Центра мугама выступают как в онлайн-проектах Центра, так и в проекте "Muğam ustadları" (Мастера мугама), реализуемом в рамках проекта "Bizi birləşdirən mədəniyyət".

Также гостьей программы стала студентка Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, художница Фидан Абидова. Она преподнесла в дар телеканалу "Mədəniyyət" портреты композиторов Васифа Адыгезалова и Хайяма Мирзазаде.

В репертуар исполнителей вошли народные песни, теснифы и произведения азербайджанских композиторов. Ханенде выступили в сопровождении Ровшана Гурбанова (тар), Джейхуна Мурадова (кяманча) и Амиля Мустафаева (нагара).

Отметим, что выпуски проекта "Bizi birləşdirən mədəniyyət" транслируются в прямом эфире телеканала "Mədəniyyət" трижды в неделю. Прямые трансляции также демонстрируются на странице Международного центра мугама в Facebook, где можно ознакомиться и с анонсами концертов.

(Автор: Джани Бабаева)