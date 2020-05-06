Мы можем помочь врачам быстрее побороть этот вирус – молодая певица из Москвы поддержала азербайджанцев (ВИДЕО)

Культура 6 мая 2020 16:20 (UTC+04:00)
Мы можем помочь врачам быстрее побороть этот вирус – молодая певица из Москвы поддержала азербайджанцев (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Молодая азербайджанская исполнительница NIGAR (Нигяр Джафарова), которая сейчас живет и работает в Москве, в своем видеообращении к Trend Life поддержала соотечественников в период карантинного режима, отметив как важно сейчас быть друг другу опорой.

"Дорогая Родина – Азербайджан, дорогие земляки! Пусть сейчас я нахожусь очень далеко, но сердцем и душей я рядом с вами. В эти тяжелые для всех времена, сложившиеся в связи с пандемией коронавируса, очень важно, как бы сложно это ни было, поддерживать оптимистичный настрой и не падать духом. Каждый день врачи, как настоящие воины, борются за жизнь наших сограждан, которых настиг этот вирус. За что мы выражаем глубокую признательность и благодарность всем медработникам, но этой благодарности недостаточно, потому что каждый может помочь им. А помочь мы можем, придерживаясь правил и мер предосторожности для защиты от инфекции, следуя правилам гигиены и соблюдая дистанцию в общественных местах, не забывая также напоминать об этом пожилым людям и детям. Таким образом, мы можем помочь врачам быстрее побороть коронавирус", - подчеркнула в видеообращении молодая исполнительница.

Отметим, что Нигяр Джафарова родилась в Баку. В 2019 году закончила Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли по классу академического вокала (педагог - народная артистка СССР и Азербайджана, оперная певица, профессор Фидан Гасымова).

В марте 2017 года вокалистка стала лауреатом II степени Международного конкурса "Москва верит талантам" в Москве, в апреле того же года - лауреатом I степени международного фестиваля "Каспийский бриз" в Баку. В октябре 2017 года, представляя Азербайджан на суперфинале Международного музыкального конкурса "Салют талантов" в Санкт-Петербурге, певица стала лауреатом I степени. В настоящее время Нигяр Джафарова занимается творчеством в России.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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