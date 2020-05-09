#Героямпосвящается - EMIN, JONY и российские звезды спели о Великой Победе (ВИДЕО)

Культура 9 мая 2020 13:19 (UTC+04:00)
#Героямпосвящается - EMIN, JONY и российские звезды спели о Великой Победе (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - При поддержке "ЖАРА" ТВ популярные российские артисты записали песню, посвященную героям Великой Отечественной войны, сообщает Trend Life.

Новая песня в рамках проекта #героямпосвящается была записана в условиях самоизоляции артистами по инициативе и при поддержке "ЖАРА" ТВ. Композиция приурочена к 75-летию праздника Великой Победы.

В проекте приняли участие EMIN, Григорий Лепс, Дима Билан, Николай Басков, Лариса Долина, Стас Михайлов, Брендон Стоун, Зара, Денис Клявер, Ольга Бузова, Artik & Asti, Сергей Жуков (Руки Вверх!), Юлианна Караулова, TSOY, JONY, Наzима, а также актеры Владимир Машков, Сергей Бурунов, Александр Балуев, Стас Дужников, Камиль Ларин, Азамат Мусагалиев, Сергей Никоненко.

В судьбе каждой семьи, в том числе артистов, война оставила свой трагический след. Проект #героямпосвящается призван сохранить память о подвиге народа, который спасал не себя, а весь мир в то время, как некоторые страны практически сразу сдались фашистам. Концлагеря, сожженные города и деревни, миллионы людей, погибших в боях – всё это нельзя забывать.

День Победы – это праздник, объединяющий поколения, поэтому в проекте участвуют артисты разных возрастов, стилей и направлений.

"День Победы - Великий праздник Великой страны! Мы не представляем, через какие лишения, боль и утраты пришлось пройти нашим дедам и прадедам, и пусть никогда нашим детям и внукам не придется пережить подобное! Солдаты грозных лет, вы были словно птицы, мечтали победить, лететь домой - вот о ком эта песня, которая записана от всего сердца. Слава Героям, Вечная Память павшим!", - отметил Григорий Лепс.

"К сожалению, в этом году бессмертный полк не сможет пройти по улицам, но он в наших сердцах и нашей памяти. Поздравьте в этот день ветеранов и почтите минутой молчания ушедших героев. Мы посвящаем эту песню всем, кто боролся на передовой и в тылу! С Днем Победы!", - поделился народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Начата разработка 11-й фазы иранского газового месторождения Южный Парс
Начата разработка 11-й фазы иранского газового месторождения Южный Парс
Иламская нефтехимическая компания Ирана увеличила объём производства
Иламская нефтехимическая компания Ирана увеличила объём производства
Беспилотник США мог быть сбит над территорией Ирана
Беспилотник США мог быть сбит над территорией Ирана
Loading Bars
Лента новостей
Обнародован объем агропромышленного производства в Туркменистане Финансы 13:56
Нацбанк Грузии: Доходы от туризма сократятся почти на 60% Финансы 13:52
Фонд страхования вкладов Азербайджана обратился к кредиторам банков-банкротов Финансы 13:47
В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 179 человек Европа 13:43
В Индонезии зарегистрировали рекордно высокое число новых случаев коронавируса Другие страны 13:42
Эльхан Алескеров: 223-я азербайджанская стрелковая дивизия проявила настоящий героизм в Великой Отечественной войне (ФОТО) Политика 13:36
Завтра в Баку будет дождливо и ветрено Общество 13:33
Гостаможня: В Азербайджане организован беспрепятственный и оперативный транзит грузов (ФОТО) Транспорт 13:32
#Героямпосвящается - EMIN, JONY и российские звезды спели о Великой Победе (ВИДЕО) Культура 13:19
Президент Туркменистана распорядился о внедрении безналичных расчетов в банковскую систему Бизнес 13:16
Нацбанк Грузии активизирует проведение валютных интервенций Финансы 13:15
Азербайджанцы активно участвовали в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны - российский эксперт Политика 13:12
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России Политика 13:10
Азербайджанская общественность отмечает 75-ю годовщину Победы над фашизмом (ФОТО) Политика 12:57
В рамках Движения неприсоединения Азербайджан формирует новые мировые тенденции - российский эксперт Политика 12:49
Посол России в Азербайджане почтил память павших в годы Великой Отечественной войны (ФОТО) Политика 12:44
За год Агентство DOST оказало 132 вида услуг 100 тыс. гражданам Азербайджана Общество 12:41
Они сражались за Родину… Картины Видади Нариманбекова о подвигах солдат, воевавших против фашизма (ФОТО) Культура 12:24
В Азербайджане увеличится производство корпоративной одежды Бизнес 12:13
В Туркменистане увеличился объем розничного товарооборота Финансы 12:12
По случаю 97-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева будет представлена виртуальная концертная программа (ФОТО) Общество 12:09
В России выявили 10 817 случаев заражения коронавирусом за сутки Россия 12:05
Азербайджанский страховщик запускает новую кампанию Экономика 12:03
Азербайджанская компания о ходе строительства завода в одном из регионов Строительство 12:01
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева почтили память сынов Азербайджана, погибших в Великой Отечественной войне (ФОТО) Политика 11:47
Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 3175 Армения 11:37
В Ташкенте откроется Британский университет менеджмента Узбекистан 11:36
На новой станции бакинского метро установлены 17 эскалаторов Общество 11:35
Человек, спасший Сталина, Рузвельта и Черчилля - книга о легендарном азербайджанском разведчике (ФОТО) Политика 11:26
Туркменистан намерен активизировать сотрудничество с UK Export Finance Финансы 11:14
В Узбекистане создана Ассоциация социального туризма Узбекистан 11:11
Турция успешно протестировала отечественный турбореактивный двигатель Турция 11:09
Обзор рынка драгметаллов Азербайджана за неделю Финансы 11:04
Число пассажиров бакинского метро уменьшилось в 8-10 раз Общество 11:01
Свыше 4,5 млн кубометров воды откачано из населенных пунктов Мактаарала Казахстан 10:47
Глава администрации провинции Афганистана поблагодарил Туркменистан за гуманитарную помощь Туркменистан 10:43
Непал заинтересован в применении модели азербайджанской системы ASAN xidmət ИКТ 10:37
Посол Франции: Total готова масштабно инвестировать в будущее Азербайджана Энергетика 10:32
Сахиль Бабаев: Выплаты по соцобеспечению получили 2 млн. граждан Азербайджана Общество 10:28
Азербайджанский народ внес значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне - российский эксперт Политика 10:21
Руководитель Baku Network Эльхан Алескеров в онлайн-проекте «Через века, через года, - помните!…» (ВИДЕО) Политика 10:15
Начата разработка 11-й фазы иранского газового месторождения Южный Парс Экономика 10:07
США подарят Грузии 27 тысяч тонн высококачественной пшеницы Грузия 10:05
Тбилисскую телевышку подсветили в цвета флага ЕС по случаю Дня Европы Грузия 10:00
Грузия обсуждает создание безопасных коридоров для туристов с Израилем и Австрией Грузия 10:00
Численность БПЛА на балансе силовых структур Турции достигла 107 Турция 09:56
Бакинский театр готовится к фестивалю Культура 09:56
США выделят Грузии еще 3 миллиона долларов на борьбу с пандемией Грузия 09:55
О популярности итальянского фашизма в армянской диаспоре Политика 09:54
Пассажиры бакинского метро должны соблюдать социальную дистанцию (ФОТО) Общество 09:51
Туркменистан выступает за международное сотрудничество в области здравоохранения (ФОТО) Туркменистан 09:47
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю Финансы 09:37
Консулы тюркоязычных стран в Вашингтоне провели встречу в формате видеоконференции Политика 09:35
В мире значительно снизилось число буровых установок Энергетика 09:33
ВС Армении продолжают снайперский обстрел азербайджанских позиций Нагорно-карабахский конфликт 09:29
Международный центр Низами Гянджеви поддержал Болгарию в борьбе с COVID-19 (ФОТО) Политика 09:28
Операционные доходы крупного азербайджанского банка сократились в восемь раз Финансы 09:23
Столица Туркменистана стала членом Всемирной федерации туристических городов Туркменистан 09:22
Представители азербайджанской диаспоры возложили цветы в Светлогорском районе Беларуси (ФОТО) Общество 09:20
Обнародован порядок возвращения вкладов клиентам ликвидированных банков Азербайджана Финансы 09:16
Мехрибан Алиева: Наша страна внесла весомый вклад в историческую победу и это всегда вызывало в каждом азербайджанце чувство гордости и отрады (ФОТО) Политика 09:15
Бакинское метро возобновило свою работу (ФОТО) Общество 09:08
Власти США вновь отказались отменить введенные в 2003 году пошлины на кремний из России США 08:53
ФИФА увеличила количество замен из-за эпидемии коронавируса Спорт 08:11
В акваториях Тихого океана у берегов Камчатки объявили штормовое предупреждение В мире 07:56
Госдеп США реализует план возобновления штатной работы диппредставительств в мире США 07:39
Следующий сезон НБА может пройти без болельщиков Спорт 07:05
Конгрессмены США послали в 50 стран просьбы поддержать участие Тайваня в сессии ВОЗ США 06:39
За сутки в материковом Китае выявлен один активный случай заражения коронавирусом Другие страны 06:02
Трамп планирует отправить другим странам в июле 8 тыс. аппаратов ИВЛ США 05:29
Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на ожиданиях восстановления экономики В мире 04:15
ВОЗ запустит приложение для борьбы с коронавирусом В мире 03:47
Трамп обсудил с Меркель открытие экономик США и Германии после пандемии США 03:27
Елизавета II поблагодарила союзников Британии за силу и мужество, проявленные в годы войны Европа 02:40
Власти Перу объявили о продлении чрезвычайного положения Другие страны 02:11
Азербайджан представил международный проект в честь 75-летия Победы с участием звезд (ВИДЕО) Культура 01:53
В Турции действует двухдневный комендантский час в 24 провинциях Турция 01:51
Трамп считает, что коронавирус может исчезнуть и без вакцины США 01:25
Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки выросло более чем на 87 тыс. В мире 01:09
Как азербайджанские воины водрузили знамя Победы над Бранденбургскими воротами (ФОТО) Социум 00:54
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с Днем Победы над фашизмом (ФОТО) Политика 00:20
Между главами МИД Азербайджана и России состоялся телефонный разговор Политика 00:11
Турал Гянджалиев: Вопрос по гидроузлам "Худаферин" и "Гыз Галасы" регулируется на самом высоком уровне Политика 00:07
Меркель и Джонсон вспомнили жертв Второй мировой войны В мире 00:03
В Азербайджане отмечают День Победы над фашизмом Политика 00:01
Рамиль Велибеков: Провокация национальных предателей, связанная с гидроузлами и ГЭС «Худаферин» и «Гыз Галасы» обречена на провал Политика 8 мая 23:31
Азербайджанское государство, являющееся произведением Гейдара Алиева, уверенно и решительно идет в будущее - Сахиба Гафарова Политика 8 мая 23:30
Контракты с ACWA Power и Masdar могут привлечь больше инвестиций в Азербайджан Энергетика 8 мая 23:00
Цена нефти Brent растет до $31 Энергетика 8 мая 22:45
Число выздоровевших от коронавируса в Турции достигло 86 396 Турция 8 мая 22:16
Сотрудник аппарата вице-президента США заразился коронавирусом США 8 мая 22:05
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 8 мая 21:27
Еврокомиссия рекомендовала сохранить закрытыми границы внутри ЕС до 15 июня Европа 8 мая 21:09
Али Гусейнли: Строительство и эксплуатация гидроузлов и ГЭС «Худаферин» и «Гыз Галасы» регулируются на самом высоком уровне Политика 8 мая 20:58
Температура, которая душит - Из больницы, где лечатся инфицированные коронавирусом (ВИДEO) Общество 8 мая 19:47
​Азербайджан намерен увеличить экспорт упаковочных материалов Бизнес 8 мая 19:35
KPMG провел аудит финансовой отчетности ЦБА Финансы 8 мая 19:26
В налоговых поступлениях в госбюджет Азербайджана вырос удельный вес НДС Финансы 8 мая 19:20
Глава ЗАО "Бакинский метрополитен" о вентиляции в столичном метро Общество 8 мая 19:20
Объем таможенных поступлений в Азербайджане с начала года существенно увеличился Финансы 8 мая 19:15
Все новости