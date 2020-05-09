Героямпосвящается - EMIN, JONY и российские звезды спели о Великой Победе (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - При поддержке "ЖАРА" ТВ популярные российские артисты записали песню, посвященную героям Великой Отечественной войны, сообщает Trend Life.

Новая песня в рамках проекта #героямпосвящается была записана в условиях самоизоляции артистами по инициативе и при поддержке "ЖАРА" ТВ. Композиция приурочена к 75-летию праздника Великой Победы.

В проекте приняли участие EMIN, Григорий Лепс, Дима Билан, Николай Басков, Лариса Долина, Стас Михайлов, Брендон Стоун, Зара, Денис Клявер, Ольга Бузова, Artik & Asti, Сергей Жуков (Руки Вверх!), Юлианна Караулова, TSOY, JONY, Наzима, а также актеры Владимир Машков, Сергей Бурунов, Александр Балуев, Стас Дужников, Камиль Ларин, Азамат Мусагалиев, Сергей Никоненко.

В судьбе каждой семьи, в том числе артистов, война оставила свой трагический след. Проект #героямпосвящается призван сохранить память о подвиге народа, который спасал не себя, а весь мир в то время, как некоторые страны практически сразу сдались фашистам. Концлагеря, сожженные города и деревни, миллионы людей, погибших в боях – всё это нельзя забывать.

День Победы – это праздник, объединяющий поколения, поэтому в проекте участвуют артисты разных возрастов, стилей и направлений.

"День Победы - Великий праздник Великой страны! Мы не представляем, через какие лишения, боль и утраты пришлось пройти нашим дедам и прадедам, и пусть никогда нашим детям и внукам не придется пережить подобное! Солдаты грозных лет, вы были словно птицы, мечтали победить, лететь домой - вот о ком эта песня, которая записана от всего сердца. Слава Героям, Вечная Память павшим!", - отметил Григорий Лепс.

"К сожалению, в этом году бессмертный полк не сможет пройти по улицам, но он в наших сердцах и нашей памяти. Поздравьте в этот день ветеранов и почтите минутой молчания ушедших героев. Мы посвящаем эту песню всем, кто боролся на передовой и в тылу! С Днем Победы!", - поделился народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)