85 лет любви! Магсуд Ибрагимбеков появится на экране, чтобы вновь улыбнуться вам (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня видному писателю, кинодраматургу и кинорежиссёру, кавалеру орденов "Истиглал", "Шараф" и "Шохрат", лауреату Государственной премии, народному писателю Азербайджана Магсуду Ибрагимбекову исполнилось бы 85 лет, сообщает Trend Life.

Магсуд Ибрагимбеков родился 11 мая 1935 года в Баку. Окончил строительный факультет Азербайджанского государственного политехнического института (1960), несколько лет работал инженером-строителем. Затем окончил Высшие сценарные курсы (1964) и Высшие режиссёрские курсы (1973) в Москве.

Автор романов, повестей и рассказов, публиковавшихся в различных периодических изданиях мира и страны, в том числе в журналах "Азербайджан", "Дружба народов", "Новый мир", "Юность", "Роман-газета", "Литературный Азербайджан" и других. Среди этих произведений - "За все хорошее - смерть", "Кто поедет в Трускавец?", "И не было лучше брата", "Пусть он останется с нами", "Прилетала сова", "История с благополучным концом" и другие. Проза Максуда Ибрагимбекова переведена на многие языки мира. На основе его сценариев снято 18 художественных и 7 документальных фильмов. Среди них - "Я помню тебя, учитель" ("Наш учитель Джабиш"), "Последняя ночь детства", "Прерванная серенада", "В один прекрасный день", "Главное интервью", "Кто поедет в Трускавец?" и другие, вошедшие в золотой фонд отечественного кинематографа.

Помимо высших государственных наград Азербайджана, Ибрагимбеков отмечен орденами Дружбы, Трудового Красного знамени, Славы и Чести, Папы Римского и т.д. Был депутатом Милли Меджлиса, был избран почётным членом учёного совета Университета штата Луизиана, председателем Дворянского собрания Азербайджана. Он скончался 22 марта 2016 года, похоронен на I Аллее почётного захоронения.

С апреля 2018 года действует Центр творчества Магсуда Ибрагимбекова, который возглавляет его супруга Анна Ибрагимбекова.

"Сегодня для нашего Центра особенный день – день, когда Магсуду Ибрагимбекову исполняется 85 лет. Выдающийся писатель и яркая личность, который стал одним из символов азербайджанской литературы 20 века. Говорят, что главное признание для писателя – когда созданные им персонажи переживают его самого. Герои повестей и рассказов Магсуда Ибрагимбекова – взрослые и дети – для миллионов читателей стали хорошими знакомыми и друзьями. И сейчас с ними продолжает знакомиться новое поколение, и в сердцах нынешних подростков приключения и переживания их ровесников, рожденных силой воображения Магсуда Ибрагимбекова, оживленных его пером, находят такой же живой отклик, как если бы это происходило с ними самими. И сам Магсуд Ибрагимбеков продолжает жить среди нас, и продолжают жить созданные им миры – зачарованное царство Абшеронских дач, где царит вечное лето, старые бакинские дворы-«итальянки», в которых всегда бурлит жизнь, городские квартиры, освещенные мягким светом торшеров и светом надежды их обитателей, стремящихся к любви и взаимопониманию с любимыми…

В честь юбилея Максуда Ибрагимбекова наш Центр планирует множество разных мероприятий, издание новых книг и постановку спектакля по рассказу "Фисташковое дерево", а в Русском драматическом театре поставят последнее произведение писателя – "Приходила женщина в черном". Следите за нашей страницей, читайте книги Магсуда Ибрагимбекова и до новых встреч у нас в Центре!",- говорится в сообщении.

Сегодня по Mədəniyyət TV в 22:00 будет также показан фильм о Магсуде Ибрагимбекове. "Максуд навсегда" – так называется документальный фильм журналиста Надежды Исмайловой и режиссера Намига Ширалибекова. В картине представлены воспоминания Михаила и Юлия Гусманов, Таира Салахова, Александра Шаровского, Полада Бюльбюльоглу, Михаила Швыдкого и других известных людей

"Им есть что рассказать, и чем дополнить портрет вашего любимого писателя. В фильме множество интереснейших подробностей о личной жизни и привычках писателя, о его экранизированных произведениях и тех, которые, увы, так и не были экранизированы, о том, почему в 70-х Ибрагимбекова объявили «азербайджанским Солженицыным» и как он построил дом своей мечты на берегу моря. Да и сам Магсуд Ибрагимбеков появится на экране, чтобы вновь улыбнуться вам",- говорится в сообщении центра.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)